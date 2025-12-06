Aydınspor 2-2 Manisa 1965 Nurlupınar — Evinde 3 puanı kaçırdı

Aydınspor evinde 2-2 berabere kaldı

BAL 8. Grup 10. hafta mücadelesinde puanlar paylaşıldı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grup’un 10. haftasında Aydınspor, sahasında Manisa 1965 Nurlupınar ile golsüz olmayan çekişmeli bir maça imza attı. Karşılaşma Germencik İlçe Stadı’nda oynandı ve taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı; iki kulübün yöneticileri de tribündeydi.

Maça hızlı başlayan siyah-beyazlı ekip, 4. dakikada Alperen Özdemir ve 14. dakikada İbrahim Halil Öner ile erken iki gol bularak öne geçti. Uzun süre üstünlüklerini koruyan Aydınspor, aradaki farkı koruyamadı ve ilk yarı, 45. dakikada Aykut Sevim’in golüyle 2-1 sona erdi.

İkinci yarıda daha istekli görünen taraf Manisa 1965 Nurlupınar oldu. 79. dakikada Aykut Sevim, hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü kaydederek skoru 2-2 yaptı. Maç bu skorla tamamlanırken, Aydınspor sahasında 3 puanı kaçırdı.

Alınan bu sonuçla Aydınspor puanını 7’ye, Manisa 1965 Nurlupınar ise 18’e yükseltti.

