Ayhancan Güven, Daytona 24 Saat Yarışı'nda İkinciliği Elde Etti

Otomobil Sporcusu Ayhancan Güven, Daytona 24 Saat Yarışı'nda 2. Oldu

Otomobil sporlarının heyecan dolu adreslerinden biri olan Daytona'da, Ayhancan Güven önemli bir başarıya imza attı. Wright Motor Sporları takımı ile IMSA Spor Otomobiller Şampiyonası dahilinde düzenlenen Daytona 24 Saat Yarışı'nda 2.'lik elde etti.

Takım ve Yarış Detayları

Güven, Adam Adelson, Elliott Skeer ve Tom Sargent ile birlikte yarıştığı Wright Motor Sporları'nın ekibinde yer aldı. Yarış, ABD'nin Florida eyaletindeki Daytona Beach pistinde gerçekleştirildi.

Final bölümünde, Ayhancan Güven pistin son bölümünde aracını finişe taşıyarak takımının zorlu mücadelede kazandığı ikinciliği sağladı. Takım, AWA takımının 13 numaralı aracının ardından 120 numaralı otomobiliyle yarışı 2. sırada tamamladı.

Bu sonuç, genç pilot için önemli bir başarı ve kariyerinde yeni bir adım olarak kaydedildi.