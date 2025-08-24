DOLAR
Ayhancan Güven DTM'de Sachsenring'de İkinci Yarışı da Kazandı

Manthey EMA pilotu Ayhancan Güven, DTM 6. ayağının ikinci yarışını kazanarak sezonun 4. galibiyetine ulaştı; puanı 145 oldu.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 15:59
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 15:59
Ayhancan Güven, DTM 6. ayağının ikinci yarışını da kazandı

Sachsenring'de etkileyici performans

Ayhancan Güven, Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası'nın (DTM) 6. ayağındaki ikinci yarışta birinciliğe ulaştı.

Manthey EMA takımı pilotu Ayhancan, Sachsenring Pisti'nde yarışa 3. sıradan başlayıp finişi ilk sırada geçerek kariyerindeki 4. galibiyetini elde etti.

Hafta sonunu 2'de 2 ile kapatan ve metinde belirtildiği üzere Red Bull sporcusu Ayhancan, puanını 145'e çıkararak pilotlar klasmanında lider Lucas Auer'in 5 puan gerisinde 3. sırada yer aldı.

DTM'nin 7. ayağı ise 12-14 Eylül tarihlerinde Avusturya'nın Red Bull Ring Pisti'nde gerçekleştirilecek.

