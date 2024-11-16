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Türkiye - Galler Maç Sonucu: 0-0 Beraberlik

A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi'nde Galler ile oynadığı maçı 0-0 berabere tamamladı.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 22:05
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 22:35
Türkiye - Galler Maç Sonucu: 0-0 Beraberlik

A Milli Futbol Takımı'ndan Galler ile Beraberlik

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup beşinci maçında Galler ile karşı karşıya geldi. Maç, 0-0 sonucuyla sona erdi.

Karşılaşmanın 51. dakikasında Yunus Akgün ceza sahası dışında topla buluşarak sert bir şut çekti ancak meşin yuvarlak yandan auta çıktı. 66. dakikada üstten auta giden bir şut daha! Bu kez, ceza sahası dışında kazandığı serbest vuruşu kullanan Orkun Kökçü ile.

67. dakikada, sağ çaprazdan ceza sahasına giren Yunus Akgün'ün pası Enes Ünal'ın dizine çarparak yandan çıkarken, 70. dakikada sol kanattan gelişen Türkiye atağında Eren Elmalı'nın ortasında Yunus Akgün kafa ile topu Enes Ünal'a gönderdi. Enes Ünal’ın röveşatası ise savunma oyuncusuna çarparak kornere gitti.

77. dakikada Yunus Akgün’ün sağ kanattan ceza sahasına pasında Arda Güler şutunu çekti fakat top üstten auta çıktı. Maçtaki bu atakların ardından, 80. dakikada Yunus Akgün’ün ceza sahası dışından sert şutu yine üstten auta gitti.

Karşılaşmanın sonlarına doğru, 89. dakikada Yunus Akgün’ün düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışını kullanan Kerem Aktürkoğlu, şutunu yan direğe çarptırarak dışarı atınca Türkiye, önemli bir fırsatı değerlendiremedi.

Maç sonunda, A Milli Takım ve Galler takımları sahadan 0-0’lık eşitlikle ayrıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki beşinci maçında Galler ile RHG Enertürk...

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki beşinci maçında Galler ile RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda karşılaştı. Karşılaşmada A Milli Takım futbolcusu Barış Alper Yılmaz da forma giydi.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki beşinci maçında Galler ile RHG Enertürk...

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki beşinci maçında Galler ile RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda karşılaştı. Karşılaşmada A Milli Takım futbolcusu Barış Alper Yılmaz da forma giydi.

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