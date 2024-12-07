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Trendyol Süper Lig'de Göztepe, Adana Demirspor'u 2-0 Geride Bıraktı

Göztepe, Adana Demirspor ile olan mücadelede ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 17:00
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 17:00
Trendyol Süper Lig'de Göztepe, Adana Demirspor'u 2-0 Geride Bıraktı

Göztepe, Adana Demirspor Maçının İlk Yarısını Üstün Tamamladı

Trendyol Süper Lig'de heyecan dolu bir karşılaşmada, Göztepe ev sahibi olduğu maçta Adana Demirspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Maçın başlama düdüğünden itibaren, Göztepe'nin etkili oyununa sahne olan 7. dakikada, sağ kanattan Yusuf Sarı'nın yaptığı ortada, Tayfun Aydoğan topa istediği gibi vuramayarak, fırsatı kaçırdı. Ardından 13. dakikada, Tijanic'in sol kanattan yaptığı ortada Romulo'nun kafa vuruşu üst direkten döndü, ancak savunma oyuncuları tehlikeyi uzaklaştırdı.

36. dakikada hızlı gelişen bir Göztepe atağında, Tijanic'in pasıyla ileriye giden Romulo, meşin yuvarlağı uygun pozisyondaki Juan'a aktardı. Ancak Juan, boş kaleye vuruşunu yapamadan topu direğin yanından dışarı yolladı.

Maçın 39. dakikasında Göztepe, Tijanic'in sol kanattan gönderdiği toplarla öne geçti. Romulo'nun ceza sahasına gönderdiği meşin yuvarlak, Juan tarafından filelere gönderilerek skoru 1-0 yaptı.

Ev sahibi ekip 42. dakikada farkı 2'ye çıkarmayı başardı. Djalma Silva'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Romulo, sert ve güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.

İlk 45 dakikalık bölüm, Göztepe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

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