Aykut Kocaman, Saadettin Saran'ın Futbol Şube Teklifini Reddetti

SÜHA GÜR - Teknik direktör Aykut Kocaman, Fenerbahçe Kulübü başkan adayı Saadettin Saran'ın kendisine yönelttiği futbol şube sorumluluğu teklifine sıcak bakmadığını açıkladı.

Kocaman'dan seçime yönelik açıklama

Kocaman, sarı-lacivertli camianın geleceğini belirleyecek kritik bir seçim arifesinde olduğunu ve belirsizlikleri gidermek amacıyla açıklama yapma ihtiyacı hissettiğini belirterek AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Fenerbahçe'nin çok büyük bir camia olduğunu vurgulayan tecrübeli teknik adam, ülke futbolundaki problemli atmosfer nedeniyle bir süre teknik direktörlük kariyerine ara verdiğini söyledi. Kocaman, kariyerindeki başarıları hatırlatarak şunları ifade etti:

"Fenerbahçe'deki teknik direktörlük kariyerimde 2011 şampiyonluğu, 2013 UEFA Yarı Finali ve 2 Türkiye Kupası bulunan biri olarak aksini düşünmek veya savunmak mümkün ve kabul edilebilir değildir. Kimi zaman yıkıcı 3 Temmuz kumpasına rağmen Avrupa finalinin kıyısından dönmek, kimi zaman ise belirli belirsiz siluetlerin saldırısına göğüs gererek şampiyonluğa yürümek Fenerbahçe camiasının yakın dönem hafızasında nettir. Son dönemde tartışılan başlıklar nedeniyle vurgulamam gerekir ki ülke futbolundaki problemli atmosfer nedeniyle teknik direktörlük kariyerime ara vermiş olma hali bir bırakma kararını beraberinde getirmemektedir."

Teklifin reddi ve görev anlayışı

Kocaman, teknik direktörlük kariyerine devam etme niyetinde olduğunu ve Fenerbahçe'nin mesleğiyle ilgili vereceği hiçbir görevden kaçınmayacağını söyledi. 60 yaşındaki çalıştırıcı, camianın sorunları aşacak güce sahip olduğunu vurguladı:

"Fenerbahçe'nin bir neferi olarak, fayda sağlayacağıma kanaat getirdiğim ve mesleğimle ilgili olan hiçbir görevden kaçınma şansım da bulunmamaktadır. Fenerbahçe camiası, sorunlar yumağını yok edecek kudrete ve geçmiştekine benzer manipülatif lakırdıları bitirecek dirayete sahiptir."

Kocaman, ara verdiği süreçteki duruşunun ve yaptığı konuşmaların, "hiçbir göreve talip olmadığının ısrarlı ve açık bir göstergesi" olduğunu hatırlattı ve sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Son olarak; Sadettin Bey'in değerli açıklamaları ve çok kıymetli teklifi için teşekkür eder, henüz vermediğim bir bırakma kararı üzerine yeni bir kariyer planı inşa etmeyi iç muhasebemde şu an için doğru bulmadığımı ifade etmeliyim."