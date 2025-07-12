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Ayşe Nazlı Aydın, Atletizmde 50 Madalya ile Parlıyor

Tekirdağlı 14 yaşındaki Ayşe Nazlı Aydın, 50 madalya kazanarak atletizmde büyük başarılar elde etti.

Yayın Tarihi: 12.07.2025 14:23
Güncelleme Tarihi: 12.07.2025 14:23
Ayşe Nazlı Aydın, Atletizmde 50 Madalya ile Parlıyor

Ayşe Nazlı Aydın, Tekvandoyu Bırakıp Atletizme Geçti

14 yaşındaki Ayşe Nazlı Aydın, Tekirdağ'da 4 yıl önce tekvandoyu bırakarak atletizm branşına adım attı ve bu süre zarfında toplam 50 madalya kazandı. Aydın, Türkiye şampiyonlukları ile başarılı bir spor kariyeri oluşturdu.

Spor Hayatına Jimnastik ile Başladı

5 yaşında jimnastik yapmaya başlayan Aydın, daha sonra tekvando seçeneğini tercih etti. Ancak koşmaya olan sevgisi, onu atletizm sahasına yönlendirdi. Antrenörü Metin Emin ile tanıştıktan sonra kendini geliştirmeye karar verdi.

Başarılarla Dolu Bir Dört Yıl

4 yıllık dönemde Aydın, katıldığı Türkiye şampiyonalarında önemli dereceler elde etti. Aydın, hedeflerini ülkesini uluslararası şampiyonalarda temsil etmek olarak belirledi. Her gün yaptığı antrenmanlarla bu hedeflerine ulaşmak için motivasyonunu arttırıyor.

Başarılarının Sırrı: Azim ve Çalışkanlık

Aydın, AA muhabirine verdiği demeçte, her zaman kendini geliştirmek istediğini belirterek, "Beş sene tekvando yaptım ve ardından atletizm yapmaya başladım. İlk katıldığım Türkiye şampiyonasında altıncı oldum. Başarılarım devam etti ve şampiyonluklar kazandım," dedi.

Madalyalarını kazandıkça daha da motive olduğunu ifade eden Aydın, "Atletizmde Türkiye şampiyonluklarım ve 50 madalyam var. Madalya almak ve şampiyon olmak gurur veriyor. Çalışmalarıma devam ediyorum, ülkemizi Balkan, Avrupa şampiyonalarında ve olimpiyatlarda temsil ederek derece yapmak istiyorum," şeklinde konuştu.

Antrenörün Görüşleri

Antrenörü Metin Emin, Ayşe'nin azmi ve yeteneği sayesinde hızla geliştiğini ifade etti. Emin, "Ayşe, madalyalarına yenilerini ekleyerek, bizleri gururlandırmaya devam edecek. Sürekli kendini geliştirmek için çalışıyor," dedi.

Tekirdağ'da tekvandoyu bırakıp 4 sene önce atletizme başlayan 14 yaşındaki Ayşe Nazlı Aydın...

Tekirdağ'da tekvandoyu bırakıp 4 sene önce atletizme başlayan 14 yaşındaki Ayşe Nazlı Aydın, Türkiye şampiyonlukları ve toplam 50 madalya kazanarak önemli başarılara imza attı. Ülkesini uluslararası şampiyonalarda temsil ederek derecelerine yenilerini eklemek isteyen Ayşe Nazlı, her gün yaptığı antrenmanlarla çalışmalarını sürdürüyor.

Tekirdağ'da tekvandoyu bırakıp 4 sene önce atletizme başlayan 14 yaşındaki Ayşe Nazlı Aydın...

Tekirdağ'da tekvandoyu bırakıp 4 sene önce atletizme başlayan 14 yaşındaki Ayşe Nazlı Aydın, Türkiye şampiyonlukları ve toplam 50 madalya kazanarak önemli başarılara imza attı. Ülkesini uluslararası şampiyonalarda temsil ederek derecelerine yenilerini eklemek isteyen Ayşe Nazlı, her gün yaptığı antrenmanlarla çalışmalarını sürdürüyor.

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