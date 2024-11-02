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Fenerbahçe, Trabzonspor Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Fenerbahçe, Trabzonspor ile oynayacağı maç öncesi hazırlıklarını tamamlayarak yola çıkmak için hazırlandı.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 13:35
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 13:35
Fenerbahçe, Trabzonspor Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Fenerbahçe, Trabzonspor Maçına Hazır

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yer alacak olan Fenerbahçe, yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekip, bu önemli maçın hazırlıklarını tamamlayarak, maça hazır hale geldi.

Antrenmanın Detayları

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan resmi açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi. Antrenman süresince futbolcular, önce ısınma, ardından çabukluk, koordinasyon ve pas çalışması yaparak formda kaldılar. Daha sonra, taktik ve bireysel antrenmanlarla günü tamamladılar.

Uçuş ve Seyahat Planı

Trabzonspor ile oynanacak maç için hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, gün içerisinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan hareket edecek olan özel uçakla Trabzon'a yola çıkacak.

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