DOLAR
34,26 0,01%
EURO
37,57 0,28%
ALTIN
2.877,62 0,24%
BITCOIN
2.127.708,09 0,38%

Aysel Önder'in Üniversite Hayali ve Paralimpik Hedefleri

Rekortmen paralimpik atlet Aysel Önder, Ege Üniversitesi'nde eğitim alarak spor kariyerine devam edecek.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 11:05
Aysel Önder'in Üniversite Hayali ve Paralimpik Hedefleri

Aysel Önder'in Eğitim Sevinci

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda dünya rekoru kıran paralimpik atlet Aysel Önder, eğitim hayatına Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü'nde devam edecek. Atletizm kariyerine 11 yaşında başlayan Önder, sporu hem fiziksel hem de mental gelişimi için bir fırsat olarak değerlendiriyor.

Başarılarla Dolu Bir Kariyer

Aysel Önder, son olarak 400 metre T20 sınıfında elemelerde 54.96 saniyelik derecesiyle dünya ve paralimpik oyunlar rekorunu kırarak, finalde gümüş madalya elde etti. Bu başarıları sayesinde Ege Üniversitesi'nde eğitim almaya hak kazandı. Önder, aldığı eğitimle pistteki başarısını daha da ileri taşımayı amaçlıyor.

Motivasyon ve Destek Mesajı

OEnder, AA muhabirine yaptığı açıklamada, paralimpik oyunlarındaki başarılarının ardından birçok destek mesajı aldığını belirtirken şu ifadeleri kullandı: "Hiçbir çocuk yapmak istediği şeyden mahrum bırakılmamalı. Onların arkasında durmak ailelerin en büyük sorumluluğudur."

Hedef: 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları

2028 yılında yapılacak Los Angeles Paralimpik Oyunları için altın madalya hedefini belirleyen Önder, "2024 Paris Olimpiyatları'nda kırsak bile, önümüzdeki oyunlar için kendimi daha iyi hazırlamak istiyorum." dedi.

Aile Desteği ve Spora Yönlendirme

Aysel’in annesi Gülseren Önder, kızının spor kariyerindeki başarısının ardındaki destekleyici yapıdan bahsederek ailelere çocuklarını spor yapmaları konusunda teşvik etmeleri gerektiğini belirtti. "Onlara destek olurlar, çocuklar da başarıya ulaşır." diye ekledi.

Antrenörünün Duyguları

Aysel’in antrenörü Damla Tan, ilk günkü yarışta dünya rekorunu beklemediklerini ancak başardıkları için duygulandıklarını ifade etti. Aynı zamanda, beden eğitimi öğretmenlerine de "Öğrencileri yeteneklerine göre değerlendirmeli, bu sayede daha birçok yetenekli sporcu keşfedebiliriz." diye seslendi.

İLGİLİ HABERLER

Ekim ayında yakıt alanın cebi de dolacak! 240 TL+ 240 TL hesaba trink aktarılacak

Bakan Bayraktar’dan elektrik ve doğalgaz faturası gelene müjde! Zam Yok, Ama...

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Genç Şampiyon Selin Nur Kazan, Büyükler Kategorisinde Zirveye Hazırlanıyor
2
Gaziantep FK, Süper Lig'de En Hırçın Takım Olma Unvanını Elde Etti
3
THY Avrupa Ligi'nde Türk Derbisi: Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko Karşılaşıyor
4
Aysel Önder'in Üniversite Hayali ve Paralimpik Hedefleri
5
Spor Dünyası, Gazze'deki Zulme Dikkat Çekiyor
6
Yiğit Gülmezoğlu: Şampiyonluk Özlemimizi Sonlandıracağız
7
Türk Telekom BKT Avrupa Kupası'nda 3'te 3 Yaptı

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

Devletten borcu olana Resmi Gazete’de onay! Hacze girmemiş borçlar silinecek

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak

Emekli, memur fark etmiyor! Banka herkese 1.600 TL Ekim ayında ödüyor

Ekim ayında yakıt alanın cebi de dolacak! 240 TL+ 240 TL hesaba trink aktarılacak

Bakan Bayraktar’dan elektrik ve doğalgaz faturası gelene müjde! Zam Yok, Ama...

SSK ve Bağkur’lular 1261 gün detayına dikkat! Ekim’de daha düşük maaşa bağlanabilirsiniz