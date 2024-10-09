Aysel Önder'in Üniversite Hayali ve Paralimpik Hedefleri

Aysel Önder'in Eğitim Sevinci

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda dünya rekoru kıran paralimpik atlet Aysel Önder, eğitim hayatına Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü'nde devam edecek. Atletizm kariyerine 11 yaşında başlayan Önder, sporu hem fiziksel hem de mental gelişimi için bir fırsat olarak değerlendiriyor.

Başarılarla Dolu Bir Kariyer

Aysel Önder, son olarak 400 metre T20 sınıfında elemelerde 54.96 saniyelik derecesiyle dünya ve paralimpik oyunlar rekorunu kırarak, finalde gümüş madalya elde etti. Bu başarıları sayesinde Ege Üniversitesi'nde eğitim almaya hak kazandı. Önder, aldığı eğitimle pistteki başarısını daha da ileri taşımayı amaçlıyor.

Motivasyon ve Destek Mesajı

OEnder, AA muhabirine yaptığı açıklamada, paralimpik oyunlarındaki başarılarının ardından birçok destek mesajı aldığını belirtirken şu ifadeleri kullandı: "Hiçbir çocuk yapmak istediği şeyden mahrum bırakılmamalı. Onların arkasında durmak ailelerin en büyük sorumluluğudur."

Hedef: 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları

2028 yılında yapılacak Los Angeles Paralimpik Oyunları için altın madalya hedefini belirleyen Önder, "2024 Paris Olimpiyatları'nda kırsak bile, önümüzdeki oyunlar için kendimi daha iyi hazırlamak istiyorum." dedi.

Aile Desteği ve Spora Yönlendirme

Aysel’in annesi Gülseren Önder, kızının spor kariyerindeki başarısının ardındaki destekleyici yapıdan bahsederek ailelere çocuklarını spor yapmaları konusunda teşvik etmeleri gerektiğini belirtti. "Onlara destek olurlar, çocuklar da başarıya ulaşır." diye ekledi.

Antrenörünün Duyguları

Aysel’in antrenörü Damla Tan, ilk günkü yarışta dünya rekorunu beklemediklerini ancak başardıkları için duygulandıklarını ifade etti. Aynı zamanda, beden eğitimi öğretmenlerine de "Öğrencileri yeteneklerine göre değerlendirmeli, bu sayede daha birçok yetenekli sporcu keşfedebiliriz." diye seslendi.