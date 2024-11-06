AZ Alkmaar, Fenerbahçe Maçına Hazır

AZ Alkmaar, Fenerbahçe Maçındaki Hazırlıklarını Tamamladı

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında, yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar, karşılaşmaya yönelik hazırlıklarını başarıyla tamamladı.

Antrenmana Genel Bakış

AZ Stadı'nda, Maarten Martens yönetimindeki antrenmanda, oyuncular önce ısınma hareketleri ve koşu çalışmaları gerçekleştirdi. Daha sonra, 5'e 2 top kapma antrenmanı yapıldı.

Taktik Çalışmaları

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise, Fenerbahçe ile oynanacak maçta uygulanacak taktiklerin üzerinde duruldu. Bu hazırlıkların, maçta alınacak sonuç üzerindeki etkisi merak ediliyor.

Büyük bir heyecanla beklenen AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçı, yarın TSİ 23.00'te başlayacak.