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AZ Alkmaar ve Galatasaray 1-1 Beraberlik Sürdü

UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile Galatasaray arasındaki ilk yarı 1-1 sona erdi. Gol atışları maçta büyük heyecan yarattı.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 21:44
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 21:44
AZ Alkmaar ve Galatasaray 1-1 Beraberlik Sürdü

UEFA Avrupa Ligi’nde İlk Yarı Sonucu: AZ Alkmaar 1 - Galatasaray 1

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında AZ Alkmaar ile Galatasaray arasındaki mücadelede ilk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

A maçın başlama düdüğünden sadece 2 dakika sonra AZ Alkmaar öne geçti. Maikuma'nın sağ çaprazdan sert şutunda, Muslera'nın müdahalesiyle dönen topu Mijnans, ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

9. dakikada savunma arkasına sarkan Ruben van Bommel'in sol çaprazdan çektiği şutta Muslera topu çeldi. Dönüşen topu önünde bulan Lahdo, galibiyet vuruşunu yapmaya çalıştı ancak Muslera bir kez daha kornere gönderdi.

13. dakikada Mertens'in sağ kanattan yaptığı ortada, Osimhen altıpas çizgisi üzerinde kafa vuruşunu yaptı fakat meşin yuvarlak üstten auta gitti.

43. dakikada Galatasaray, eşitliği sağladı. Mertens'in sağ taraftan yaptığı ortada, Osimhen arka direkte mükemmel yükselerek kafa ile vurdu. Koopmeiners’ın müdahalesiyle meşin yuvarlak gol çizgisini geçti. Hakem, VAR'ın kontrolü sonrası golü geçerli saydı ve durum 1-1 oldu.

İlk yarı, bu heyecan dolu anlarla 1-1 sona erdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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