Azerbaycan (Bakü) Grand Prix'si Formula 1 Takviminde 2030'a Kadar

Formula 1 ile Azerbaycan arasındaki anlaşma 2030'a kadar uzatıldı; anlaşmayı Ferit Gayıbov ile Stefano Domenicali imzaladı.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 15:25
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 15:25
Resmi açıklama: Sözleşme 2030'a uzatıldı

Formula 1, Azerbaycan Grand Prix'sinin 2030'a kadar yarış takviminde yer alacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, Azerbaycan ile Formula 1 arasında 2026'da sona erecek olan anlaşmanın 2030'a kadar uzatıldığı ve Bakü'nün 4 yıl daha yarışlara ev sahipliği yapacağı bildirildi.

Açıklamada, mutabakata Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Ferit Gayıbov ile Formula 1 Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali'nin imza attığı belirtildi.

Azerbaycan, 2016'dan bu yana Formula 1 Dünya Şampiyonası takviminde yer alıyor.

