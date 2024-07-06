Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’den A Milli Takıma büyük destek: "Yaşasın Türk dünyası!"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’den A Milli Futbol Takımımıza anlamlı bir destek geldi. EURO 2024 çeyrek final mücadelesinde Hollanda ile karşılaşacak olan Türkiye’ye tebrik ve destek mesajı gönderen Aliyev, Merih Demiral’a verilen haksız cezayı da kınadı. İşte detaylar...



A Milli Futbol Takımımız, bugün saat 22.00'de EURO 2024 çeyrek final maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak bu kritik maçta, Türkiye yarı finale yükselmek için mücadele edecek.



ALİYEV’DEN DESTEK MESAJI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, A Milli Futbol Takımımıza tebrik ve destek mesajı göndererek, “Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda başarılı bir performans sergileyen Türkiye Milli Takımımızı, çeyrek final aşamasına geçerek Avrupa'nın en güçlü 8 milli takımı arasında yer almasından dolayı tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.

UEFA'nın bozkurt hareketi nedeniyle milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç ceza vermesi büyük tepkilere neden olmuştu. Aliyev de bu cezayı kınayarak, “Özellikle son 16 final etabında 2 gol atarak oyunun en iyi oyuncusu seçilen Merih Demiral'i tebrik ediyorum. Merih'e verilen ceza haksızdır ve şiddetle kınıyorum.” dedi.



Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Türk milli takımına Hollanda karşısında başarılar dileyerek, “Türk milli takımına Hollanda'ya karşı oynayacağı maçta galibiyet diliyorum! Yaşasın Türk dünyası!” sözleriyle destek mesajını tamamladı.



UEFA'NIN ÇİFTE STANDARDI

UEFA, çeşitli siyasi ve ideolojik davranışları para cezasıyla geçiştirirken, Merih Demiral'a verdiği 2 maçlık ceza tepki çekti. Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya maçında yaptığı bozkurt hareketi nedeniyle bu cezayı alan Demiral, büyük bir skandala imza atıldığını belirtti.

Türkiye, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada son 8 takım arasına kalmayı başardı. Yarı finale yükselmek için Hollanda'yı yenmeyi hedefleyen A Milliler, başkent Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Maç, TSİ 22.00'de başlayacak.



Ay-yıldızlı ekip, F Grubu'nda Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile birlikte mücadele etti. İki galibiyet ve bir yenilgi alarak grubu ikinci sırada tamamlayan Türkiye, son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.



Hollanda ise D Grubu'nda Fransa, Avusturya ve Polonya ile mücadele etti. Grubu 4 puanla tamamlayan Hollanda, en iyi 3’üncüler arasında yer alarak son 16 turuna kaldı. Bu turda Romanya'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.



Bu turu geçen takım, İngiltere-İsviçre eşleşmesinin galibiyle 10 Temmuz'da Dortmund'da yarı final mücadelesine çıkacak. Bu kritik eşleşmeler, turnuvanın kaderini belirleyecek.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MAÇA GİDECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye-Hollanda maçını stattan izleyecek. Erdoğan'ın desteği, A Milli Takımımız için büyük bir moral kaynağı olacak.