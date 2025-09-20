Azerbaycan Grand Prix'sinde Verstappen pole pozisyonunu aldı

Azerbaycan GP sıralamasında Max Verstappen 1:41.117 ile pole pozisyonunu aldı; Sainz ve Lawson takip etti. Piastri ve Leclerc kaza yaptı, Hamilton Q3'e kalamadı. Yarış yarın 14.00'te.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 17:31
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 17:31
Sıralama turları ve kritik anlar

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 17. etabı Azerbaycan Grand Prix'sinde Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, sıralama turlarında 1 dakika 41.117 saniyelik dereceyle ilk cebe yerleşti.

Başkent Bakü'de yer alan 6 kilometrelik Bakü Şehir Pisti'nde gerçekleştirilen ve 51 tur üzerinden koşulacak yarış öncesi sıralamada, Verstappen'in 0.478 saniye gerisindeki isim İspanyol Carlos Sainz (Williams) olurken, 0.590 saniye farkla Yeni Zelandalı Liam Lawson (Racing Bulls) üçüncü sırayı aldı.

Sezon lideri McLaren pilotu Oscar Piastri ile Charles Leclerc (Ferrari) sıralama turlarında kaza yaparken, Lewis Hamilton (Ferrari) üçüncü seansa kalamadı.

Azerbaycan Grand Prix'si yarın TSİ 14.00'te koşulacak.

