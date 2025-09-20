Azerbaycan Grand Prix'sinde Verstappen pole pozisyonunu aldı

Azerbaycan GP sıralamasında Max Verstappen 1:41.117 ile pole pozisyonunu aldı; Sainz ve Lawson takip etti. Piastri ve Leclerc kaza yaptı, Hamilton Q3'e kalamadı. Yarış yarın 14.00'te.