Aziz Yıldırım'dan flaş Jose Mourinho ve Mario Branco açıklaması! 'Her şey Fenerbahçe için'

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından ve hafta sonu yapılacak olağan seçimli genel kurulda başkan adayı olan Aziz Yıldırım, TRT Spor'da soruları yanıtladı. Yıldırım, teknik direktör Jose Mourinho ve sportif direktör Mario Branco ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.



"Her Şey Fenerbahçe İçin"

Yıldırım, yeni teknik direktör Jose Mourinho hakkında şunları söyledi: "Mourinho ile görüştüğümde Fenerbahçe'nin Mourinho'ya, Mourinho'nun da Fenerbahçe'ye ihtiyacı var dedim. Roma'da görüştük ve şartları görüştük. Kulüp devreye girdi ve imza attırdılar. Bizim bu süreçte küçük de olsa bir payımız varsa mutluluk duyarız. Her şey Fenerbahçe için."

"Mourinho Kimi İsterse Getiririz"

Sportif direktör Mario Branco'nun durumu hakkında da konuşan Yıldırım, "Biz hocaya sen sportif direktör olarak kimi istiyorsan alabiliriz dedik. Mourinho, Branco ile devam etmek isterse ederiz. Ayrılmak isterse bizim yapacağımız bir şey yok. Mourinho kimi isterse getiririz," ifadelerini kullandı.

Transfere Dair

Yıldırım, transfer politikaları hakkında da bilgi verdi: "İnsanları kandırmak istemem. Oturur konuşuruz. Kendisine de izah ettik. Geçmişte bunları hep yaptık. Dinamo Kiev'e elendiğimizde bir gecede 5 transfer yaptık."

"Fenerbahçe'nin Kazanmasını İstiyorum"

Aziz Yıldırım, seçimle ilgili düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi: "Bu kongrenin sonunda Fenerbahçe'nin kazanmasını istiyorum. Ben bu kulübe 20 sene başkanlık yaptım. Sıfır olan mal varlığını şimdi oynadıkları tüm tesisleri Aziz Yıldırım ve arkadaşları yaptı. Biz yapacağız dediysek yapmışızdır. Biz şampiyon yapacağız. Onun için geliyoruz. Fenerbahçe raydan çıktı, vagon devrildi. Başka yere gidiyor Fenerbahçe."

Yıldırım, 6 yıldır süren başarısızlık dönemine dikkat çekerek, "Ben çıkış yapmasam belki bu başarısızlık devam edecek. Bizim bu çıkışımızla bu ölü toprağı kalkmıştır diye ümit ediyorum," dedi. Ayrıca, Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı yenmesiyle ilgili olarak, "10 kişi kaldık, yine haksızlıklar oldu ama yendik," ifadelerini kullandı.