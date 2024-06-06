Bist 100
10.279,69 0%
DOLAR
32,27 0,11%
EURO
35,25 0,08%
ALTIN
2.454,58 0,21%

Aziz Yıldırım'dan flaş Jose Mourinho ve Mario Branco açıklaması! 'Her şey Fenerbahçe için'

Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım, Jose Mourinho'nun takımın başına geçmesi ve sportif direktör Mario Branco'nun durumu hakkında açıklamalarda bulundu. "Her şey Fenerbahçe için," dedi.

Yayın Tarihi: 06.06.2024 23:48
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 23:48
Aziz Yıldırım'dan flaş Jose Mourinho ve Mario Branco açıklaması! 'Her şey Fenerbahçe için'

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından ve hafta sonu yapılacak olağan seçimli genel kurulda başkan adayı olan Aziz Yıldırım, TRT Spor'da soruları yanıtladı. Yıldırım, teknik direktör Jose Mourinho ve sportif direktör Mario Branco ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"Her Şey Fenerbahçe İçin"

Yıldırım, yeni teknik direktör Jose Mourinho hakkında şunları söyledi: "Mourinho ile görüştüğümde Fenerbahçe'nin Mourinho'ya, Mourinho'nun da Fenerbahçe'ye ihtiyacı var dedim. Roma'da görüştük ve şartları görüştük. Kulüp devreye girdi ve imza attırdılar. Bizim bu süreçte küçük de olsa bir payımız varsa mutluluk duyarız. Her şey Fenerbahçe için."

"Mourinho Kimi İsterse Getiririz"

Sportif direktör Mario Branco'nun durumu hakkında da konuşan Yıldırım, "Biz hocaya sen sportif direktör olarak kimi istiyorsan alabiliriz dedik. Mourinho, Branco ile devam etmek isterse ederiz. Ayrılmak isterse bizim yapacağımız bir şey yok. Mourinho kimi isterse getiririz," ifadelerini kullandı.

Transfere Dair

Yıldırım, transfer politikaları hakkında da bilgi verdi: "İnsanları kandırmak istemem. Oturur konuşuruz. Kendisine de izah ettik. Geçmişte bunları hep yaptık. Dinamo Kiev'e elendiğimizde bir gecede 5 transfer yaptık."

"Fenerbahçe'nin Kazanmasını İstiyorum"

Aziz Yıldırım, seçimle ilgili düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi: "Bu kongrenin sonunda Fenerbahçe'nin kazanmasını istiyorum. Ben bu kulübe 20 sene başkanlık yaptım. Sıfır olan mal varlığını şimdi oynadıkları tüm tesisleri Aziz Yıldırım ve arkadaşları yaptı. Biz yapacağız dediysek yapmışızdır. Biz şampiyon yapacağız. Onun için geliyoruz. Fenerbahçe raydan çıktı, vagon devrildi. Başka yere gidiyor Fenerbahçe."

Yıldırım, 6 yıldır süren başarısızlık dönemine dikkat çekerek, "Ben çıkış yapmasam belki bu başarısızlık devam edecek. Bizim bu çıkışımızla bu ölü toprağı kalkmıştır diye ümit ediyorum," dedi. Ayrıca, Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı yenmesiyle ilgili olarak, "10 kişi kaldık, yine haksızlıklar oldu ama yendik," ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Günde bir avuç ceviz yemek o hastalığı bıçak gibi kesiyor! Bu faydasını ilk kez duyacaksınız

Refah payı zammı yüzde 35- 40 açıklandı! Emekliler 14.000 TL alacak

SSK, Bağkur emeklisi sevinçten çıldıracak! Maaşlara bu miktar eklenecek

Sıfır otomobile yılın kampanyası geldi! İkinci el fiyatına kapış kapış gidiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
2
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
3
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
4
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!
7
Arda güler için kötü günler başlıyor! Yeterli performans gelmezse geri dönecek

Garanti Bankası 500 TL para iadesi kampanyasına start verdi! Bunu yapanlara hemen ödenecek

Sıfır otomobile yılın kampanyası geldi! İkinci el fiyatına kapış kapış gidiyor

Günde bir avuç ceviz yemek o hastalığı bıçak gibi kesiyor! Bu faydasını ilk kez duyacaksınız

Kiradan ucuz taksitle ev sahibi olma fırsatı! TOKİ dar gelirlilere müjdeyi verdi

SSK, Bağkur emeklisi sevinçten çıldıracak! Maaşlara bu miktar eklenecek

Asgari ücretliler, emekliler, memurlara duyuruldu! Tek seferde 50.000 TL alabilirsiniz

SGK'dan emeklilik yaşına müdahale! Tek şartla 48-49-50 yaş ile emeklilik kapısı açıldı

Akbank müşterilerine gece yarısı duyuruldu! Hemen şubeye gidilmesi gerekiyor

Refah payı zammı yüzde 35- 40 açıklandı! Emekliler 14.000 TL alacak

En düşük faizle 250.000 TL kredi kapısı açıldı! O bankadan çalışana emekliye süper kredi

10.000 TL ila 15.000 TL maaşı olan emekliler dikkat! 6 bin 250 TL ek ödeme onaylandı

Ziraat Bankası borcu olanın imdadına koştu! Tek şartla borçları silecek