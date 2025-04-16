Baba Hakkı Anısına Tören Düzenlendi

Baba Hakkı Kabri Başında Anıldı
Beşiktaş Kulübü'nün efsanevi başkanlarından ve futbol takım kaptanlarından "Baba Hakkı" lakaplı Hakkı Yeten, vefatının 36. yıl dönümünde kabri başında anıldı.
Katılımcılar ve Anma Töreni
Zincirlikuyu Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine, Beşiktaş Kulübü'nün başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri Kaan Kasacı, Uğur Fora, Mustafa Mollaoğlu, Merve Öztopaloğlu ile İbrahim Şafak Sağlam katıldı.
Anma töreni, yapılan duaların ardından sona erdi.
Beşiktaş Kulübünün eski başkanı ve futbol takım kaptanlarından "Baba Hakkı" lakaplı Hakkı Yeten, vefatının 36. yıl dönümünde kabri başında anıldı. Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan Hakkı Yeten'in kabri başında düzenlenen anma törenine, siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı (sağ 2) da katıldı.
Beşiktaş Kulübünün eski başkanı ve futbol takım kaptanlarından "Baba Hakkı" lakaplı Hakkı Yeten, vefatının 36. yıl dönümünde kabri başında anıldı. Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan Hakkı Yeten'in kabri başında düzenlenen anma törenine, siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı (sağ 2) da katıldı.