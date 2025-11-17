Badmintonda Süper Lig: Erzincan Telekom Spor İkinci Oldu

Türkiye Badminton Federasyonu final müsabakalarında Erzincan Telekom Spor Süper Lig'de ikinci oldu; liglerde dereceye girenler ve en iyi sporcular ödüllerini aldı.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 08:03
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 08:03
Türkiye Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen "Süper Lig/ 1.Lig-Gelişim Ligi / Final Müsabakaları" sona erdi. Müsabakalar boyunca sporcular, sezonun en iyi derecelerine ulaşmak için kıyasıya mücadele etti.

Üç ligde de sergilenen performans, badmintonun Türkiye’deki gelişimini ve sporcuların artan başarısını gözler önüne serdi. Dereceye girenlere ve turnuvanın yıldızlarına ödüllerini Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Ercan Yıldız ile Federasyon Asbaşkanları Zafer Şahin ve Şaban Kırcalı takdim etti.

Gelişim Ligi Sonuçları

1 - Mke Ankaragücü Spor Kulübü

2 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü

3 - İl Özel İdaresi ve Spor Kulübü

Gelişim Ligi En İyi Sporcu Ödülleri

Hazal Bengisu Keskin

Aras İkra Yalçın

Süper Lig Sonuçları

1 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü

2 - Erzincan Telekom Spor Kulübü

3 - Bursa Osmangazi Belediye Spor Kulübü

Süper Lig En İyi Sporcu Ödülleri

Emre Sönmez

Yasemen Bektaş

1.Lig Sonuçları

1 - Kayseri Badminton Spor Kulübü

2 - Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü

3 - D.S.İ. Bent Spor Kulübü

1. Lig En İyi Sporcu Ödülleri

İbrahim Haktan Doğan

İkra Elif Özyiğit

Final müsabakaları, liglerdeki rekabetin yoğunluğunu ve Türk badmintonunun geleceğine dair umut verici işaretleri ortaya koydu. Kulüpler ve sporcular, önümüzdeki sezona daha iddialı hazırlanmak için önemli deneyimler kazandı.

