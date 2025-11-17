Badmintonda Süper Lig: Erzincan Telekom Spor İkinci Oldu
Türkiye Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen "Süper Lig/ 1.Lig-Gelişim Ligi / Final Müsabakaları" sona erdi. Müsabakalar boyunca sporcular, sezonun en iyi derecelerine ulaşmak için kıyasıya mücadele etti.
Üç ligde de sergilenen performans, badmintonun Türkiye’deki gelişimini ve sporcuların artan başarısını gözler önüne serdi. Dereceye girenlere ve turnuvanın yıldızlarına ödüllerini Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Ercan Yıldız ile Federasyon Asbaşkanları Zafer Şahin ve Şaban Kırcalı takdim etti.
Gelişim Ligi Sonuçları
1 - Mke Ankaragücü Spor Kulübü
2 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü
3 - İl Özel İdaresi ve Spor Kulübü
Gelişim Ligi En İyi Sporcu Ödülleri
Hazal Bengisu Keskin
Aras İkra Yalçın
Süper Lig Sonuçları
1 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü
2 - Erzincan Telekom Spor Kulübü
3 - Bursa Osmangazi Belediye Spor Kulübü
Süper Lig En İyi Sporcu Ödülleri
Emre Sönmez
Yasemen Bektaş
1.Lig Sonuçları
1 - Kayseri Badminton Spor Kulübü
2 - Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü
3 - D.S.İ. Bent Spor Kulübü
1. Lig En İyi Sporcu Ödülleri
İbrahim Haktan Doğan
İkra Elif Özyiğit
Final müsabakaları, liglerdeki rekabetin yoğunluğunu ve Türk badmintonunun geleceğine dair umut verici işaretleri ortaya koydu. Kulüpler ve sporcular, önümüzdeki sezona daha iddialı hazırlanmak için önemli deneyimler kazandı.
