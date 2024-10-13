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Bahattin Sofuoğlu Portekiz'de 8. Oldu

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Portekiz'deki yarışta 8. sırada yer aldı, sezonun son ayağı için hazırlıklarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 18:17
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 18:17
Bahattin Sofuoğlu Portekiz'de 8. Oldu

Bahattin Sofuoğlu Portekiz'deki Yarışta 8. Sırada

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası çerçevesinde Portekiz'in Estoril Pisti'nde gerçekleştirilen ikinci yarışta 8. sırayı elde etti. Sezonun 11. ayağında gerçekleştirilen bu zorlu yarış, toplam 18 tur üzerinden koşuldu.

Yeni Takım ve İlk Yarış Deneyimi

Bahattin Sofuoğlu, Yamaha Tayland ile ilk kez piste çıkarak önemli bir deneyim yaşadı. Ancak, takım arkadaşı Can Öncü, sakatlığı nedeniyle bu yarışta yer alamadı.

Yarışın Kazananları

İtalya'dan Stefano Manzi, Portekiz'deki yarışın galibi olurken, İspanyol Adrian Huertas ikinci, Fransız Valentin Debise ise üçüncü sırada yer buldu. Dünkü yarışta birinci olan İtalyan motosikletçi Yari Montella bu sefer düşerek yarış dışı kaldı.

Pilotlar Klasmanındaki Durum

Adrian Huertas, pilotlar klasmanında 410 puanla zirveyi koruyor ve gelecek hafta İspanya'da yapılacak sezonun son ayağında şampiyonluğa en yakın isim olarak öne çıkıyor. Stefano Manzi 365 puan ile ikinci, Yari Montella ise 354 puan ile üçüncü sırada yer alırken, milli sporcu Bahattin Sofuoğlu 96 puanla 12. sırada bulunuyor.

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