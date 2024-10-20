Bahçelievler Belediyesi Voleybol Kulübü'nden Beşiktaş Maçına İlişkin Açıklama

Bahçelievler Belediyesi Voleybol Kulübü'nden Açıklama

Bahçelievler Belediyesi Voleybol Spor Kulübü, Vodafone Sultanlar Ligi kapsamında Beşiktaş ile gerçekleştirdiği maçta meydana gelen olaylara dair açıklamalarda bulundu. Kulüp, sporun ve sporcunun değerlerini ön planda tutarak dostluk, birlik ve beraberlik mesajı iletti.

Başkan Bahadır’ın Spor Anlayışı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sporun temelinde dostluk, saygı ve centilmenlik yer almakta olup, bu değerlerin korunması gerektiği inancıyla hareket ediyoruz. Güzide Beşiktaş Kulübü ile oynadığımız maçta yaşanan olaylar dolayısıyla kamuoyunu bilgilendirmek istiyoruz." ifadelerine yer verildi.

İddialara Yanıt

Açıklamada, "Başkan Dr. Hakan Bahadır'ın spora olan bağlılığı ve destekleri bilinen bir gerçektir. Maç esnasında iddiaların aksine kendisi sakin bir tavır sergiledi ve kimseye olumsuz bir davranışta bulunmadı. Bu durum, video kayıtlarıyla da kanıtlanmaktadır." denildi.

Sporun Ahlakına Vurgu

Bahçelievler Belediyesi, sporun dostluk ve birlik anlayışı ile yaşanması gerektiği vurgusunu yaparak, "Spor sahalarında saygı ve centilmenlikten ödün verilmemesini şiddetle savunuyoruz. Kadınlar ve çocukların da temas ettiği ortamlarda, spor ahlakına uygun davranışların ön planda tutulması gerektiğini önemle belirtmekteyiz." dedi.

Dostluk Çağrısı

Yaşanan olayların farklı yorumlanmaması temennisiyle tüm spor camiasına birlik ve beraberlik içinde hareket etme daveti yapıldı. Kulüp, sporculara ve teknik ekibe verdikleri emekleri takdir ederek, Beşiktaş Kulübü'ne de centilmence mücadeleleri için teşekkür etti.

Maçın Sonucu

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında gerçekleşen Bahçelievler Belediyesi ile Beşiktaş arasındaki müsabaka, yaşanan bazı olaylar nedeniyle bir süre durduruldu. Mücadele, Bahçelievler Belediyesi'nin 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi.