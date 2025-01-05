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Bahçelievler Belediyespor, Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-2 Mağlup Etti

Vodafone Sultanlar Ligi 14. haftasında Bahçelievler Belediyespor, Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-2 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 21:29
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 21:29
Bahçelievler Belediyespor, Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-2 Mağlup Etti

Bahçelievler Belediyespor, Nilüfer Belediyespor Eker'i Yendi

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında, Bahçelievler Belediyespor, Nilüfer Belediyespor Eker ile karşı karşıya geldi. Özellikle büyük bir çekişmeye sahne olan maçta, Bahçelievler Belediyespor, rakibini 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

Bu sonuçla, Bahçelievler Belediyespor, ligdeki konumunu güçlendirme adına önemli bir adım atmış oldu. Taraftarların coşkuyla desteklediği ev sahibi ekip, elde ettiği bu zaferle umutlarını artırdı.

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