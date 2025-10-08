Bahçeşehir Koleji 93-74 Umana Reyer

BKT Avrupa Kupası A Grubu ikinci hafta maç sonucu

Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu ikinci hafta maçında Bahçeşehir Koleji, sahasında İtalya temsilcisi Umana Reyer'i 93-74 mağlup etti.

Ev sahibi ekip, güçlü oyunuyla maçı üstün götürerek rakibini farklı skorla yendi. Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji grupta 2'de 2Umana Reyer ise ikinci yenilgisini yaşadı.

Maçın sonucu ve grubun genel durumu, BKT Avrupa Kupası A Grubu'nda dengeleri etkileyen bir gelişme olarak kayda geçti.