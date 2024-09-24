Bahçeşehir Koleji, Avrupa Kupası'nda Wolves ile Karşılaşacak

Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda İlk Hafta Maçına Çıkıyor

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu ilk hafta maçında yarın Litvanya'nın Wolves takımıyla karşı karşıya gelecek. Maç, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleştirilecek.

Maç Bilgileri

Karşılaşma, Türkiye Saati ile 19.00'da başlayacak ve Bahçeşehir Koleji, daha önceki sezonlarda gösterdiği başarılı performansı bir kez daha sergilemeyi hedefliyor.

Geçen Sezonun Başarısı

Geçtiğimiz sezon FIBA Avrupa Kupası'nda dikkat çeken bir performans gösteren Bahçeşehir Koleji, finale kadar yükselme başarısı gösterdi. Gruplardaki mücadelelerinde de lider konumda olan takım, çeyrek finalde Portekiz temsilcisi Porto'yu, yarı finalde ise İtalyan ekibi Varese'yi eleyerek finale adını yazdırdı. Ancak finalde Almanya'nın Niners Chemnitz ekibine bir sayı farkla kaybederek kupayı kazanma şansını kaçırdı.

Bahçeşehir Koleji, bu karşılaşmada da aynı motivasyonla sahada olmak için mücadele edecek.