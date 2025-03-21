Bahçeşehir Koleji, Darüşşafaka Lassa'yı Deplasmanda Yenerek 13. Galibiyetini Aldı

Bahçeşehir Koleji, Darüşşafaka Lassa'yı 88-84 mağlup ederek Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 13. galibiyetini aldı.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 22:42
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 22:42
Bahçeşehir Koleji, Darüşşafaka Lassa'yı Deplasmanda Yenerek 13. Galibiyetini Aldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Göz Dolduran Mücadele

2023-2024 sezonunun 22. hafta açılış mücadelesinde Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Darüşşafaka Lassa ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu geçen maçta Bahçeşehir Koleji, rakibine 88-84 üstünlük sağlayarak önemli bir zafer elde etti.

LiginForm Durumu

Bu zaferle birlikte Bahçeşehir Koleji, ligdeki 13. galibiyetini alarak kendisine üst sıralarda yer buldu. Öte yandan, Darüşşafaka Lassa ise bu sezon 15. kez mağlup olmanın üzüntüsünü yaşıyor.

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