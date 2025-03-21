Bahçeşehir Koleji, Darüşşafaka Lassa'yı Deplasmanda Yenerek 13. Galibiyetini Aldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Göz Dolduran Mücadele

2023-2024 sezonunun 22. hafta açılış mücadelesinde Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Darüşşafaka Lassa ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu geçen maçta Bahçeşehir Koleji, rakibine 88-84 üstünlük sağlayarak önemli bir zafer elde etti.

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Bu zaferle birlikte Bahçeşehir Koleji, ligdeki 13. galibiyetini alarak kendisine üst sıralarda yer buldu. Öte yandan, Darüşşafaka Lassa ise bu sezon 15. kez mağlup olmanın üzüntüsünü yaşıyor.