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Bahçeşehir Koleji, Dreamland Gran Canaria'yı 73-65 Yenerek 10. Galibiyetini Aldı

Bahçeşehir Koleji, KT Avrupa Kupası'nda Dreamland Gran Canaria'yı 73-65 mağlup ederek 10. galibiyetini elde etti.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 21:02
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 21:02
Bahçeşehir Koleji, Dreamland Gran Canaria'yı 73-65 Yenerek 10. Galibiyetini Aldı

Bahçeşehir Koleji, Avrupa Kupası'nda Zafere Uzandı

Bahçeşehir Koleji, KT Avrupa Kupası A Grubu'nun 12. haftasında önemli bir başarıya imza attı. İspanyol ekibi Dreamland Gran Canaria'yı 73-65'lik skorla mağlup etti.

10. Galibiyetini Elde Etti

Bu galibiyetle birlikte Bahçeşehir Koleji, gruptaki 10. galibiyetini kazanarak önemli bir avantaj elde etti. Takım, güçlü rakibini yenmenin gururunu yaşıyor.

Bahçeşehir Koleji’nin bu başarısı, takımın potansiyelini bir kez daha ortaya koydu ve yöneticiler, oyuncular ve taraftarlar için sevindirici bir gelişme oldu.

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