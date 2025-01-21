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Bahçeşehir Koleji Hapoel Shlomo ile Avrupa Kupası'nda Karşılaşıyor

Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda Hapoel Shlomo ile yarın Bulgaristan'da karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 10:18
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 10:18
Bahçeşehir Koleji Hapoel Shlomo ile Avrupa Kupası'nda Karşılaşıyor

Bahçeşehir Koleji Hapoel Shlomo ile Mücadele Edecek

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 16. hafta maçında yarın Hapoel Shlomo ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka, Bulgaristan'ın Samokov Arena'sında TSİ 20.45'te başlayacak.

Grup Durumu

Bahçeşehir Koleji, grupta oynadığı 15 maçta 13 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile ilk sırada yer alıyor. Öte yandan, Hapoel Shlomo ise 9 karşılaşmadan galip gelerek 6 kez mağlubiyet yaşadı ve grubun üçüncü sırasında bulunuyor.

Son Müsabaka Performansları

Lider konumundaki Bahçeşehir Koleji, 15. haftada Trefl Sopot'u deplasmanda 81-76 mağlup ederken, İsrail temsilcisi Hapoel Shlomo, Buducnost VOLI'ye kendi sahasında 84-83 yenilerek önemli bir kayıp yaşadı.

İlk Maçın Reyizliği

Bahçeşehir Koleji ve Hapoel Shlomo arasındaki ilk karşılaşmayı 90-82’lik skorla kazanan taraf Bahçeşehir Koleji olmuştu.

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