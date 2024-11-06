Bahçeşehir Koleji Hapoel Shlomo'yu Mağlup Etti

Bahçeşehir Koleji'nin Zirve Yolu

2023 Avrupa Kupası A Grubu'nda heyecan dolu bir karşılaşma daha yaşandı. Bahçeşehir Koleji, 7. hafta maçında İsrail temsilcisi Hapoel Shlomo ile karşı karşıya geldi.

Maç Sonucu

Bahçeşehir Koleji, Hapoel Shlomo'yu 90-82'lik skorla geçerek önemli bir galibiyet elde etti. Bu sonuç, grubun kaderini etkileyen bir dizi maçta önemli bir adım oldu.

Takım Performansı

Bahçeşehir Koleji, maç boyunca göstermiş olduğu üstün performansla taraftarlarını gururlandırdı. Bu zafer, takımın Avrupa arenasındaki iddiasını pekiştirdi.