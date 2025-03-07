Bahçeşehir Koleji, Yalovaspor'u Son Saniyelerde Gö geçiyor!

Bahçeşehir Koleji, Yalova'da Zorlu Bir Galibiyet Aldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında heyecan dolu bir karşılaşma gerçekleşti. Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Semt77 Yalovaspor ile karşı karşıya geldi.

Maçın sonunda, Bahçeşehir Koleji, 89-88 skorla galip geldi ve önemli bir galibiyet daha alarak ligdeki konumunu güçlendirdi.

Bu sonuç, Bahçeşehir Koleji'nin mücadeleci yapısını ve oyuncularının son saniye stratejilerini gösteren bir maç oldu. Basketbol severler, maç boyunca yaşanan çekişmelerle dolu anları unutamayacak.