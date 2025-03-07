Bahçeşehir Koleji, Yalovaspor'u Son Saniyelerde Gö geçiyor!

Bahçeşehir Koleji, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Semt77 Yalovaspor'u 89-88 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 07.03.2025 23:16
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 23:16
Bahçeşehir Koleji, Yalovaspor'u Son Saniyelerde Gö geçiyor!

Bahçeşehir Koleji, Yalova'da Zorlu Bir Galibiyet Aldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında heyecan dolu bir karşılaşma gerçekleşti. Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Semt77 Yalovaspor ile karşı karşıya geldi.

Maçın sonunda, Bahçeşehir Koleji, 89-88 skorla galip geldi ve önemli bir galibiyet daha alarak ligdeki konumunu güçlendirdi.

Bu sonuç, Bahçeşehir Koleji'nin mücadeleci yapısını ve oyuncularının son saniye stratejilerini gösteren bir maç oldu. Basketbol severler, maç boyunca yaşanan çekişmelerle dolu anları unutamayacak.

İLGİLİ HABERLER

İş Bankası'ndan KOBİ'lere Yıllık 18.000 TL Nakit İade Fırsatı!

Bilecik'ten Fatura Desteği: Osmaneli Belediyesi'nden Önemli Adımlar

Manisa'da Halk Mandıra Projesi: Uygun Fiyatlı Süt Ürünleri

Mükelleflere Müjde! Kredi Kartıyla Vergi Ödeme Limitleri 5 Milyon TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konyaspor ve Hummel İşbirliğine Gidiyor
2
Dünya 18 Yaş Altı Buz Hokeyi: Türkiye, Yeni Zelanda'yı Mağlup Etti
3
Jose Morais: 'Zor Bir 3 Puan Aldık'
4
Fatih Terim'in Al Shabab'ı, Ronaldo'nun Al Nassr'ı ile Berabere Kaldı
5
Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Sütlü'den Bodrum FK Maç Değerlendirmesi
6
Anadolu Efes, Virtus Segafredo Bologna'yı Mağlup Etti: Banchi ve Ivanovic'in Yorumları
7
Bahçeşehir Koleji, Yalovaspor'u Son Saniyelerde Gö geçiyor!

Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Kooperatiflerine 10 Milyon TL Destek!

Bilecik'ten Fatura Desteği: Osmaneli Belediyesi'nden Önemli Adımlar

Halkbank'tan Rekor Promosyon Ödemesi: 86.600 TL Eğitim Çalışanlarını Sevindirdi

Kredi Faizlerinde Düşüş: Yeni Oranlar Açıklandı!

TCMB Faiz Kararı Sonrası Hesaplar Değişti: En Yüksek Mevduat Faizini Veren Bankalar Belli Oldu

Manisa'da Halk Mandıra Projesi: Uygun Fiyatlı Süt Ürünleri

İş Bankası'ndan KOBİ'lere Yıllık 18.000 TL Nakit İade Fırsatı!

250.000 TL Faizsiz Kredi ile Suzuki Araç Fırsatları

Ramazan Ayında 57 Tonluk Gıda Yardımı ile Umut Köprüsü Kuruldu

Mükelleflere Müjde! Kredi Kartıyla Vergi Ödeme Limitleri 5 Milyon TL'ye Yükseldi

Aydın'da Emeklilere ve Ailelere Umut Işığı: Yeni Destek Projeleri

İzmir'de 15.000 TL Aylık Taksitle 25 Bin Konut Projesi Başlatıldı