Bahri Tanrıkulu'dan Türk Tekvandosuna Yeni Bir Ekol Oluşturma Vizyonu

Bahri Tanrıkulu ile Türk Tekvandosunun Geleceği

Dünya ve Avrupa şampiyonunun yeni federasyon başkanı Bahri Tanrıkulu, tekvandoda Türk ekolü oluşturma kararlılığını vurguladı. Tanrıkulu, özellikle olimpiyat şampiyonu sporcular yetiştirmeyi amaçlıyor.

Türk Ekolü Hedefi

44 yaşındaki Tanrıkulu, "Sporcu iken en büyük hayalim olimpiyat şampiyonu olmaktı. Gümüş madalya kazandım ama şimdi, sistematik bir başarıyla Türk tekvando stilini oluşturmak istiyorum," dedi. Kore'nin kendine has dövüş stili gibi, Türkiye’nin de özgün bir tekvando stiline sahip olmasını arzu ediyor.

Proje Yol Haritası

Tanrıkulu, 21 maddeden oluşan bir yol haritası hazırladıklarını ve Türkiye'de bir Tekvando Süper Ligi kurmayı hedeflediklerini belirtti. Amacı, sporcuların maç yapabilme sıklığını artırmak ve onların daha görünür olmalarını sağlamak.

Tesisleşme ve Eleştiriler

Tanrıkulu, Türkiye Tekvando Federasyonu'nun mevcut durumu hakkında eleştirilerde bulunarak, "22 yıl sonra buradayız ve hala kiralık bir ofiste oturuyoruz," şeklinde konuştu. Eski başkan Metin Şahin'in seçim sürecindeki hatalarını da değerlendirdi.

Gözlemci ve Yakın İletişim

Tanrıkulu, Dünya Tekvando Birliği yetkilileriyle görüştüklerini ve yapılan seçimlerin adil olduğunu belittiklerini ifade etti. "WT’den bir yaptırım beklemiyoruz," dedi.

Dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli tekvandocu Bahri Tanrıkulu, yeni seçildiği federasyon başkanlığı görevinde "Türk ekolü" oluşturmayı hedeflediğini söyledi. Federasyonun 6. olağan genel kurulunda başkanlık koltuğunu, Türk tekvandosunu 20 yılı aşkın süredir yöneten Metin Şahin'den devralan Tanrıkulu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli tekvandocu Bahri Tanrıkulu, yeni seçildiği federasyon başkanlığı görevinde "Türk ekolü" oluşturmayı hedeflediğini söyledi. Federasyonun 6. olağan genel kurulunda başkanlık koltuğunu, Türk tekvandosunu 20 yılı aşkın süredir yöneten Metin Şahin'den devralan Tanrıkulu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.