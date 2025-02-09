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Emre Belözoğlu: 'Maçın Devre Arasına 3-0 Girmemiz Gerekirdi'

Antalyaspor'un teknik direktörü Emre Belözoğlu, Başakşehir maçı sonrası oyuncularını övdü ve hak ettikleri puanları almak istediklerini belirtti.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 22:14
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 22:14
Emre Belözoğlu: 'Maçın Devre Arasına 3-0 Girmemiz Gerekirdi'

Teknik Direktör Emre Belözoğlu'ndan Başakşehir Maçı Değerlendirmesi

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında RAMS Başakşehir ile evinde 0-0 berabere kalan Onvo Antalyaspor'da teknik direktör Emre Belözoğlu, maç sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, "Bu kadar üstün bir oyun oynadığımız maçın devre arasına 3-0 önde girmemiz gerekiyordu. Oyun 4-0, maç 0-0 bitti. Futbolda bunlar var." dedi.

Oyuncuların Performansı

Karşılaşmayı güzel bir futbol adına değerlendiren Belözoğlu, oyuncularının sergilediği performanstan son derece memnun olduğunu ifade etti. "Takımın verdiklerimizi uygulama çabası çok güzeldi. Son 3 maçta 13 gol atan bir takıma karşı maçı pozisyon vermeden bitirdik. Biz ise 6-7 net pozisyon bulduk." şeklinde devam etti.

3 Puan Hedefi

Belözoğlu, oyuncularının emeğine çok üzüldüğünü ve bu maçta hakedilen 3 puanı Adana Demirspor karşısında almak istediklerini kaydetti. Teknik adamların takımı olumlu yönde etkilediğini belirten Belözoğlu, "Her maça ayrı senaryo belirliyoruz. Enerjileri çok iyi." diyerek takımının durumunu özetledi.

Türk Futbolunun Sorunları

Bir gazetecinin Galatasaray-Adana Demirspor karşılaşmasında Akdeniz ekibinin karşılaşmadan çekilmesine ilişkin sorusunu yanıtlayan Belözoğlu, "Türk futbolu marka değerini seneler önce kaybetmeye başlamıştı. Daha önce Fenerbahçe'nin otobüsü kurşunlandığında da aynı şeyleri söylemiştim. Bugün konuşulması gereken şeyler neler ama biz neler konuşuyoruz?" dedi.

Son olarak, belirsizliklerin ön plana çıkmasını eleştiren Belözoğlu, "Konuşulacak çok şey var ama ben kendi takımımı motive etmeye odaklanıyorum." açıklamasında bulundu.

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