Muğla'da Durgunsu Kano Aday Milli Takım Seçme Yarışları Başladı

Muğla'da Durgunsu Kano Seçme Yarışları Coşkuyla Başladı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde, Durgunsu Kano Aday Milli Takım ve Türkiye Olimpiyat Hazırlıkları Merkezi (TOHM) Seçme Yarışları, heyecan dolu anlarla başladı. Türkiye Kano Federasyonu tarafından organize edilen bu önemli etkinlik, Köyceğiz Su Sporları Merkezinde, 500 ve 1000 metrelik parkurda gerçekleştiriliyor.

Yarışmaya 120 Sporcu Katılıyor

23 yaş altı, gençler ve yıldızlar kategorilerinde, kadın ve erkeklerde toplamda 120 sporcunun katılımıyla gerçekleşen yarışlar, kano sporunda geleceğin yıldızlarını belirlemek amacıyla düzenleniyor.

Federasyon Başkanı'ndan Açıklamalar

Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, yaptığı açıklamada, geçen yıl kasım ayında da benzer seçme ve test yarışları gerçekleştirdiklerini belirterek, "Kasım'dan bu yana hem milli takım havuzumuzda yer alan sporcular hem de kulüplerinde çalışan sporcuların en son performans durumlarını göreceğiz. Bu yarışlardan elde edilen derecelerle milli takım kadromuzu yeniden oluşturacağız," dedi.

2025 Hedefleri ve Gelecek Yarışlar

Kabakçı, 26 Nisan'da Adana'da gerçekleştirilecek bahar kupası yarışıyla sezonu açacaklarını ve ilk kupa yarışlarını başlatacaklarını duyurdu. Ayrıca, mayıs ayında Azerbaycan ve Slovakya yarışlarının yanı sıra haziran ve temmuzda Avrupa ve Dünya Şampiyonaları gibi büyük organizasyonların da olduğunu vurguladı. Kabakçı, geçen yıl elde edilen madalya sayısına 2025'te ulaşmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Durgunsu Kano Aday Milli Takım ve Türkiye Olimpiyat Hazırlıkları Merkezi (TOHM) Seçme Yarışları başladı. Türkiye Kano Federasyonu tarafından Köyceğiz Su Sporları Merkezinde, 500 ve bin metrelik parkurda düzenlenen yarışlara 23 yaş altı, gençler, yıldızlar kategorilerinde kadın ve erkeklerde 120 sporcu katılıyor.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Durgunsu Kano Aday Milli Takım ve Türkiye Olimpiyat Hazırlıkları Merkezi (TOHM) Seçme Yarışları başladı. Türkiye Kano Federasyonu tarafından Köyceğiz Su Sporları Merkezinde, 500 ve bin metrelik parkurda düzenlenen yarışlara 23 yaş altı, gençler, yıldızlar kategorilerinde kadın ve erkeklerde 120 sporcu katılıyor.