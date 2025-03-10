Cleveland Cavaliers, 14. Galibiyetini Milwaukke Bucks'ı Yenerek Elde Etti

Cleveland Cavaliers, 14. Galibiyetini Aldı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA), Cleveland Cavaliers, Milwaukee Bucks'ı 112-100 mağlup ederek üst üste 14. galibiyetine ulaştı. Bu karşılaşma, NBA'de aynı gün oynanan toplam 8 maçtan biriydi.

Performans Göz Doldurdu

Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers, deplasmanda Milwaukee Bucks karşısında etkileyici bir oyun sergiledi. Max Strus 17, Donovan Mitchell ise 15 sayılık katkılarıyla takımın galibiyetine önemli katkılarda bulundu. Ayrıca Evan Mobley ve Darius Garland da 13'er sayıyla takım arkadaşlarına destek oldu.

Milwaukee Bucks Üçüncü Yenilgisini Aldı

Bu maç, Milwaukee Bucks için sezonun 27. yenilgisini getirirken, yıldız oyuncuları Giannis Antetokounmpo 30 ve Damian Lillard 22 sayı kaydederek iyi bir performans sergiledi fakat bu, mağlubiyeti engellemek için yeterli olmadı.

Los Angeles Clippers Uzatmada Galip Geldi

Batı Konferansı'nda Los Angeles Clippers, uzatmaya giden heyecan dolu bir karşılaşmada Sacramento Kings’i 111-110 mağlup ederek 35. galibiyetine ulaşmayı başardı.

Clippers'ta Çarpıcı Performans

Clippers'ta Ivica Zubac, 22 sayı ve 14 ribaunt ile dikkat çekerken, James Harden 29 sayı ve 11 asist ile "double-double" yaparak takımına büyük katkı sağladı. Ek olarak, Derrick Jones Jr. ve Kawhi Leonard ikilisi de 17'şer sayılık performans sergiledi.

Kings Yıldızları Mağlubiyeti Engelleyemedi

Sacramento Kings'te ise DeMar DeRozan 31 sayı ve 10 asist, Zach LaVine ise 30 sayı kaydetmesine rağmen bu çaba, takımlarının mağlubiyetini engelleyemedi.

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