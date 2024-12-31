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Bakan Bak: 2024'te Milli Sporcular 7,500 Madalya Kazandı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024'te milli sporcuların 7,500 madalya kazandığını açıkladı ve spor alanındaki hedeflerin devam ettiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 12:18
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 12:18
Bakan Bak: 2024'te Milli Sporcular 7,500 Madalya Kazandı

Bakan Bak'tan Madalya Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024 yılında milli sporcuların uluslararası organizasyonlarda 7,500 madalya kazandığını duyurdu. Bu açıklama, spor alanında kaydedilen gelişmeleri ve hedefleri gözler önüne serdi.

Sporun Yükselişi

Bakan Bak, yaptığı açıklamada, milli sporcuların uluslararası müsabakalardaki başarılarının her geçen yıl arttığını vurguladı. 2024 yılında kazandıkları madalyaların dağılımı ise şöyle oldu:

  • 2,471 altın
  • 2,518 gümüş
  • 2,511 bronz

Bu rakam, 2022 yılında 6,127, 2023 yılında ise 6,231 madalya kazanıldığını gösteriyor.

Türkiye'nin Spor Alanındaki Hedefleri

Bakan Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'de spor alanında devrim niteliğinde adımlar atıldığını ifade etti. Ayrıca, ülke genelinde spor tesisleriyle donatmanın ve sporu halk için erişilebilir kılmanın önemine dikkat çekti.

“Uluslararası müsabakalarda elde edilen bu madalyalar, yatırımlarımızın ne denli doğru olduğunun bir göstergesi. Ancak yaptıklarımızı asla yeterli görmüyoruz. Amacımız, spor ülkesi olma yolunda ilerlemektir” diyen Bakan Bak, ülkenin bu hedefe ulaşacak potansiyele sahip olduğunu belirtti.

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