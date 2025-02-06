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Bakan Bak, 6 Şubat Depremleri Yıl Dönümünde Kilis'te Gençlerle Buluştu

Bakan Osman Aşkın Bak, Kilis’te gençlik buluşmasında depremdeki yardımları ve kazandıkları deneyimleri paylaştı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 16:37
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 17:06
Bakan Bak, 6 Şubat Depremleri Yıl Dönümünde Kilis'te Gençlerle Buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kilis'te Gençlerle Buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla Kilis’te özel bir gençlik buluşmasına katıldı. Etkinlik öncesinde, depremde hayatını kaybeden vatandaşların kabirlerini ziyaret eden Bak, Kilis'te 2 çocuğunu kaybeden Çetin ailesini de evinde ziyaret etti.

Depremzedelere Yardımda Büyük Çaba

Bak, Ömer Faruk Kayabaş Camisi'nde düzenlenen mevlit programına katıldıktan sonra Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen buluşmaya katıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak deprem felaketi sırasında sahada olduklarını belirten Bak, "Bizim yurtlarımız depremzede vatandaşlarımıza ev olarak ve konaklayacakları alanlar olarak tahsis edildi. Yaklaşık 1 milyonun üzerinde vatandaşımız yurtlarımızda kaldı," dedi.

Bakanlığın Rolü ve Spor Camiası

Bakan Bak, depremin ilk anından itibaren bakanlığın bölgedeki tesislerinin lojistik alanlar olarak kullanıldığını hatırlatarak, yardım malzemelerinin bu tesislerden dağıtıldığını, ayrıca spor salonlarının vatandaşların konaklaması için dizayn edildiğini ifade etti. “Kaybettiğimiz sporcu kardeşlerimiz oldu ama spor camiamız deprem esnasında sahadaydı. Herkesin gıpta ile baktığı büyük bir kenetlenme vardı,” diyerek spor camiasının şükranlarını sundu.

İnşaat ve Kalkınma Faaliyetleri

Bakan Bak, "Şu an 11 ilimizin olduğu bölgede büyük bir şantiye var. Bu alan, Avrupa’daki bazı şehirlerden ve ülkelerden daha büyük. İhya ve inşa faaliyetleri her tarafta devam ediyor. Sanayinin gelişmesi için çalışmalar yapılıyor. Böylesine bir işi ancak bu millet ve bu milletin gençleri başarır," dedi.

Gençlere Eğitim ve Farkındalık Çağrısı

Gençlere afetle ilgili eğitimlerini tamamlamalarını ve farkındalıklarını artırmalarını öneren Bak, ardından Deveciler Mahallesi'nde kalıcı konutları ziyaret etti ve Kilis Valiliğine geçerek burada da yetkililerle bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla Kilis'te gençlik buluşmasına katıldı. Bakan Bak, Kilis'teki depremde yakınlarını kaybeden bazı vatandaşları evinde ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla Kilis'te gençlik buluşmasına katıldı. Bakan Bak, Kilis'teki depremde yakınlarını kaybeden bazı vatandaşları evinde ziyaret etti.

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