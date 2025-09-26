Bakan Bak İstanbul'da 2036 Olimpiyat Adaylığı ve 2027 Avrupa Oyunları Toplantısına Başkanlık Etti

Bakan Osman Aşkın Bak, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbul'un 2036 adaylığı ve 2027 Avrupa Oyunları hazırlıklarını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 17:45
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 17:45
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti.

Katılımcılar

Toplantıya Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürü Mehmet Ata Öztürk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Ahmet Gülüm ile diğer yetkililer katıldı.

Gündem

Toplantıda, 2036 Olimpiyat Oyunları adaylık süreci ile 2027 yılında İstanbul'da düzenlenecek Avrupa Oyunları hakkında değerlendirmeler yapıldı. İstanbul'un 2036 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na adaylığı kapsamında yürütülen "Sürekli Diyalog" sürecine ilişkin güncel gelişmeler ile 2027 Avrupa Oyunları organizasyonuna ilişkin son durum ele alındı.

Toplantıda yapılan değerlendirmelerde, ilgili süreçlerin mevcut durumu ve ilerleme adımları kapsamlı şekilde görüşüldü.

