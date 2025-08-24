DOLAR
Bakan Bak'tan Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda altın kazanan yüzücülere kutlama

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Romanya Otopeni'de düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kuzey Tunçelli ve Nusrat Allahverdi'yi kutladı.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 20:28
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 20:28
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nın son gününde altın madalya kazanan milli yüzücüler için tebrik mesajı yayımladı. Romanya Otopeni'de düzenlenen şampiyonadaki başarıları vurguladı.

Tebrik mesajı

"Romanya Otopeni'de düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası’nda erkekler 1500 metre serbestte 14:48.81’lik derecesiyle altın madalya kazanan Kuzey Tunçelli ve erkekler 50 metre kurbağalamada 26.98 saniyelik süresiyle altın madalyanın sahibi olan Nusrat Allahverdi’yi kutluyorum. Milli sporcularımızın başarısında emeği olanlara teşekkür ediyorum. Şampiyonayı 3 altın ve 1 bronz madalyayla tamamlayan milli yüzücülerimizin başarılarının devamını diliyorum."

Öne çıkan performanslar: Kuzey Tunçelli — 1500 m serbest: 14:48.81; Nusrat Allahverdi — 50 m kurbağa: 26.98. Milli takım organizasyonu 3 altın ve 1 bronz madalya ile tamamladı.

