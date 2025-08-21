Bakan Bak'tan Kuzey Tunçelli'ye Tebrik: Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Altın
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan kutlama mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Romanya'da düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Kuzey Tunçelli'yi tebrik etti.
Bakan Bak, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 800 metre serbest stilde altın madalya kazanarak bizleri gururlandıran milli sporcumuz Kuzey Tunçelli'yi yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.