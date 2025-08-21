DOLAR
Bakan Bak'tan Kuzey Tunçelli'ye Tebrik: Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Altın

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Romanya'daki Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 800 m serbestte altın kazanan Kuzey Tunçelli'yi NSosyal'den tebrik etti.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 20:52
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 20:52
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan kutlama mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Romanya'da düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Kuzey Tunçelli'yi tebrik etti.

Bakan Bak, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 800 metre serbest stilde altın madalya kazanarak bizleri gururlandıran milli sporcumuz Kuzey Tunçelli'yi yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

