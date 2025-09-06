Bakan Osman Aşkın Bak İstanbul'da EOC ile 2027 Avrupa Oyunları ve 2036 Olimpiyat Adaylığını Görüştü

Görüşme ve Katılımcılar

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) Başkanı Spyros Capralos ve yönetim kurulu üyeleriyle İstanbul'da bir araya geldi.

Toplantı, Bakanlığın İstanbul Taksim Ofisi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya ayrıca Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Ahmet Gülüm ile TMOK yetkilileri katıldı.

Görüşmenin Odak Noktaları

Görüşmede, 2027 yılında İstanbul'da düzenlenecek Avrupa Oyunları ile Türkiye'nin 2036 Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği adaylığı masaya yatırıldı. Toplantıda ayrıca Avrupa Oyunları öncesinde bugüne kadar yürütülen çalışmalar ve planlanan faaliyetler ele alındı.

Değerlendirmeler ve Karar

Bakan Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın spora ve sporculara sağladığı güçlü destek sayesinde Türkiye'nin bir spor ülkesi haline geldiğini vurguladı. İstanbul'un bugüne kadar ev sahipliği yaptığı önemli spor organizasyonlarının birikiminin 2027 Avrupa Oyunları'na yansıyacağını belirtti ve Türkiye'nin spor altyapısı, genç nüfusu ile olimpiyat ev sahipliği hedefine emin adımlarla ilerlediğini ifade etti.

EOC Başkanı Spyros Capralos da Türkiye'nin uluslararası spor organizasyonlarındaki tecrübelerini övdü ve 2027 İstanbul Avrupa Oyunları'nın başarıyla gerçekleştirileceğine dair inancını dile getirdi.

Toplantı, tarafların iş birliği ve ortak çalışma kararı almasıyla sona erdi.