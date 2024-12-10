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Bakan Osman Aşkın Bak, Kuzey Tunçelli'yi Bronz Madalya İçin Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kuzey Tunçelli'yi Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'ndaki başarısından dolayı tebrik etti.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 21:55
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 21:55
Bakan Osman Aşkın Bak, Kuzey Tunçelli'yi Bronz Madalya İçin Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Macaristan'da düzenlenen Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda dünya gençler rekoru kırarak bronz madalya kazanan Kuzey Tunçelli'yi kutladı.

Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında şunları belirtti:

"1500 metre serbest'te 14.20.64'lük derecesiyle dünya gençler rekoru kırarak bronz madalya kazanan ve bizlere bir ilki yaşatan milli sporcumuz Kuzey Tunçelli'yi tebrik ediyorum. Büyüklerde dünya şampiyonası madalyası elde eden ilk sporcumuz olan ve elde ettiği sonuçla bizleri gururlandıran milli yüzücümüzün başarısında emeği olanlara teşekkür ediyorum. Kuzey Tunçelli'nin başarılarının devamını diliyorum."

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