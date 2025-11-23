BAL 8. Grup'ta Manisa Takımları 8. Haftayı 1 Galibiyet, 1 Beraberlik, 2 Mağlubiyetle Kapattı

BAL 8. Grup'ta Manisa Takımları 8. Haftayı Kapattı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grup’ta mücadele eden Manisa ekipleri 8. haftayı 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle tamamladı. Manisaspor, Manisa 1965 Nurlupınar Gençlergücü, 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar A.Ş. ve Akhisar 45 Futbol SK hafta boyunca sahaya çıktı.

8. Hafta Sonuçları

Manisaspor kendi evinde Gaziemir Gençlik ve Spor'a 2-1 mağlup oldu ve ligdeki 4. mağlubiyetini aldı.

Akhisar 45 Futbol SK evinde İzton Torbalıspor ile 0-0 berabere kaldı.

Manisa 1965 Nurlupınar Gençlergücü, deplasmanda Eti Maden Eti SK'yı 2-1 mağlup ederek Manisa takımları içinde 8. haftanın tek galibiyetini aldı.

7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar A.Ş. ise deplasmanda Ödemişspor'a 1-0 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.

9. Hafta Programı

Manisa takımları ligin 9. haftasında 30 Kasım Pazar günü saat 14.00'te karşılaşmalarını oynayacak.

Manisaspor, deplasmanda Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak.

Akhisar 45 Futbol SK lider Gaziemir Gençlik ve Spor'a rakip olacak.

Manisa 1965 Nurlupınar Gençlergücü kendi evinde 1966 Ederemitspor'u ağırlayacak.

7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar A.Ş. ise kendi sahasında Eti Maden Eti SK'yı konuk edecek.

