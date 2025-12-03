Balıkesir Büyükşehir'den Sındırgı Okullarına Spor Ekipmanı Desteği

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, Sındırgı Belediyesi ile iş birliği içinde ilçenin kırsal ve merkez mahallelerindeki ilkokuldan liseye kadar okullara spor malzemesi desteği sağladı. Dağıtım, öğrencilere spor olanakları sunmayı hedefleyen önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Okullara geniş kapsamlı ekipman dağıtımı

Spor ekipmanları; basketbol, futbol ve voleybol topları ile pinpon topu ve badminton malzemelerinden oluşuyor. Malzemeler, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Sönmez ve belediye meclis üyeleri tarafından okullara teslim edildi.

Amaç: Spor kültürünü güçlendirmek

Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonunda yürütülen çalışma ile öğrencilerin sporla daha fazla buluşması, fiziksel gelişimlerinin desteklenmesi ve spor kültürünün güçlendirilmesi amaçlanıyor. Proje, okul sporlarının yaygınlaştırılması yönünde atılan adımlar arasında gösteriliyor.

Belediye yetkililerinin mesajı

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Akın’ın öncülüğünde, merkez ve kırsal mahallelerdeki okullarımıza farklı branşlarda spor ekipmanları ulaştırdık. Kendilerine destekleri için teşekkür ediyorum. Gençlerimizin sporla büyüyen, sağlıklı ve güçlü bir nesil olarak yetişmesi en büyük hedeflerimizden biri. Bu doğrultuda Sındırgı olarak Büyükşehir’le uyum içinde çalışmayı sürdüreceğiz."

Genişleme ve sürdürülebilirlik

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin il genelinde spor altyapısını güçlendirmeye devam ettiği belirtilirken, Sındırgı’daki bu destekle öğrencilerin sportif faaliyetlere erişiminin kolaylaşacağı vurgulandı. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, sporun her yaşta teşvik edilmesi amacıyla benzer çalışmaların farklı ilçelerde de süreceğini bildirdi.

BÜYÜKŞEHİR’DEN OKULLARA SPOR EKİPMANI DESTEĞİ