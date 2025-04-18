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Balıkesir'de Türkiye Kupası 3. Etap Puanlı Yol Yarışları Heyecanı

Türkiye Kupası 3. Etap Puanlı Yol Yarışları, Balıkesir'in Edremit ilçesinde 450 sporcuyla başladı.

Yayın Tarihi: 18.04.2025 13:52
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 13:52
Balıkesir'de Türkiye Kupası 3. Etap Puanlı Yol Yarışları Heyecanı

Türkiye Kupası 3. Etap Puanlı Yol Yarışları Balıkesir'de Başladı

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Kupası 3. Etap Puanlı Yol Yarışları, Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaklaşık 450 sporcunun katılımıyla start aldı.

Üç gün sürecek olan bu zorlu yarışlara 11, 13, 15, 17 ve 19 yaş altı kategorilerinde toplam 450 sporcu mücadele edecek. Yarışlarda işitme engelli ve görme engelli sporcular da yer alacak. Bisikletçiler, farklı parkurlarda zamana karşı mücadelesini verecek.

Kadir İspirli'den Açıklama

Türkiye Bisiklet Federasyonu Teknik Kurul Başkan Vekili Kadir İspirli, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Burada 9 ila 18 yaş aralığındaki sporcularımızın yanı sıra para bisiklet, işitme ve görme engelli sporcularımızın tandem bisiklet yarışlarını düzenliyoruz. Yarışlara yaklaşık 450 sporcu katılıyor. Cumartesi ve pazar yarışları sürdüreceğiz." dedi.

Vuruşan Görme Engelli Sporcular Heyecanla Yarışacak

Görme engelli bisikletçi Burhan Kızıltaş, ilk kez tandem kategorisinde yarışacak olmanın heyecanını dile getirerek, "Bu fırsatı veren Türkiye Bisiklet Federasyonuna teşekkür ederim." şeklinde konuştu. Diğer bir görme engelli bisikletçi Merve Orhan ise 9 yıldır bisiklet kullandığını ve Eşpedal Derneği aracılığıyla tandem bisiklet ile tanıştığını belirtti.

Merve, "Bu yıl ilk kez Türkiye Bisiklet Federasyonu, tandem bisiklet B kategorisini açtı. İlk kez resmi yarışta yarışıyoruz. Görme engelli olarak bisiklet sürmek, pedal çevirmek ve o zemini hissetmek çok keyif verici. Herkesin denemesini öneriyorum." dedi.

Merve'nin pilotu Berra Yavuz, 13 yıldır spor yaptığını ve Merve ile birlikte yarışacak olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Yarışların, sporcuların azmi ve becerileri ile dolu heyecanlı anlara sahne olması bekleniyor.

Türkiye Bisiklet Federasyonunca düzenlenen Türkiye Kupası 3. Etap Puanlı Yol Yarışları...

Türkiye Bisiklet Federasyonunca düzenlenen Türkiye Kupası 3. Etap Puanlı Yol Yarışları, Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaklaşık 450 sporcunun katılımıyla başladı.

Türkiye Bisiklet Federasyonunca düzenlenen Türkiye Kupası 3. Etap Puanlı Yol Yarışları...

Türkiye Bisiklet Federasyonunca düzenlenen Türkiye Kupası 3. Etap Puanlı Yol Yarışları, Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaklaşık 450 sporcunun katılımıyla başladı.

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