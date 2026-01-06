Balıköy Gençyurduspor, Tavşanlı'da Şampiyonluğu 2 Hafta Kala Garantiledi

Balıköy Gençyurduspor, Tavşanlı 1. Amatör B Grubu'nda ligin bitimine iki hafta kala matematiksel şampiyonluğunu ilan etti ve gelecek sezon üst lig hakkı kazandı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 13:29
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 13:29
Balıköy Gençyurduspor, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi 1. Amatör B Grubu'nda ligin bitimine iki hafta kala matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan ederek büyük bir başarıya imza attı.

İstikrarlı performans ve liderlik

Tavşanlı 1. Amatör B Grubu'nda sezon başından bu yana sergilediği istikrarlı oyunla öne çıkan yeşil-beyazlı ekip, Kulüp Başkanı Hasan Yazkan ve Antrenör İsmail Aşar yönetiminde grubun düğümünü erken çözdü. Takım, son haftalara kalmadan liderliğini koruyarak taraftarlarına sevinç yaşattı.

Başkan ve antrenörün açıklamaları

Kulüp Başkanı Hasan Yazkan şampiyonluk sonrası şu ifadeleri kullandı: "Sezon başından bu yana birlik ve beraberlik içinde hareket ettik. Teknik heyetimiz ve futbolcularımız büyük bir özveri gösterdi. Balıköy halkına ve taraftarımıza bu şampiyonluğu armağan ediyoruz".

Antrenör İsmail Aşar ise, başarının planlı çalışmanın sonucu olduğunu belirterek, "Zorlu bir grupta liderliğimizi koruyarak bitime iki hafta kala şampiyon olduk. Oyuncularımı sahadaki mücadelelerinden dolayı kutluyorum." dedi.

Balıköy Gençyurduspor, ligin bitmesine iki hafta kala en yakın rakibiyle puan farkını koruyarak önümüzdeki sezon bir üst ligde mücadele etme hakkı kazandı.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

