Balkan İkincisi Efe Okur'un Hedefi: Avrupa ve Dünya Şampiyonluğu

12 yaşındaki milli sporcu Efe Okur, Balkan Avrupa Motokros Şampiyonası'nı 85 cc sınıfında ikincilikle tamamladı. Hedefinin önce Avrupa şampiyonluğu, ardından da dünya şampiyonluğu olduğunu belirten Efe, antrenmanlarına milli motosikletçi Şakir Şenkalaycı eşliğinde Kemerburgaz Kent Ormanı'ndaki parkurda devam ediyor.

Efe Okur’un Motosiklet Serüveni

Efe, motosiklete 4 yaşında başladığını ifade ederek, "Daha önce denge bisikleti ve dört tekerlekli bisiklet ile tecrübe kazandım. Motosiklet benim için bir tutku, çok seviyorum" dedi. Efe, motosiklet serüveninde birçok başarı elde ettiğini, 2017'den bu yana 8 kez Türkiye şampiyonu olduğunu ve bu sezon 85 cc'de Balkan ikinciliği kazandığını kaydetti.

Zorlu Mücadeleler

Zorlu bir sezon geçiren Efe, Romanya yarışında kaza geçirerek kolunu kırdığını, ve seza boyunca 3 ay ara vermek zorunda kaldığını ancak yine de 1 ay içinde parkurda geri dönerek Balkan ikinciliği elde ettiğini aktardı. "İki kez kolum kırıldı ama bunları mutlu bir şekilde anlatıyorum" diyen Efe, yaralanmalarına rağmen motosiklet tutkusunu hiç kaybetmediğini vurguladı.

Hedefler ve Motivasyon

Türkiye'de yalnızca iki kişinin kendisini geçtiğini belirten Efe, "Bir sonraki hedefim Avrupa şampiyonu olabilmek. Sonrasında dünya şampiyonluğunu hedefliyorum" ifadelerini kullandı. Milli motosikletçiler Kenan Sofuoğlu, Toprak Razgatlıoğlu, Deniz ve Can Öncü kardeşlerini örnek aldığını söyleyen Efe, "Ülkemiz pist yarışlarında büyük başarı elde etti. Ama motokros şampiyonluğu henüz gelmedi. Toprak ağabeyimin pistte başardıklarını motokrosta gerçekleştirmek istiyorum" dedi.

Şenklayıcı'dan Destek

Efe’yi antrenörlüğünü devam ettiren Şakir Şenkalaycı, Efe’nin uzun zamandır verdikleri emeğin karşılığını almaya başladığını belirtti. Şenkalaycı, "Efe, Türkiye'de yapılmamış başarılar yakalamaya devam ediyor ve daha büyük başarılara imza atmaya hazırlanıyoruz" diyerek, genç sporcunun Avrupa ve dünya şampiyonalarına hazırlanacağı bilgisini verdi.

Baba Okur’a Duygusal Mesaj

Efe'nin babası Mehmet Okur, oğlunun başarılarıyla gurur duyduğunu ifade ederek, "Onun için hedeflerimizi her zaman en yükseğe koyduk. Her ne kadar zorlansak da bu yolda kararlılıkla ilerliyoruz" dedi. Efe’nin motosiklet tutkusunu desteklemenin kendisi için çok önemli olduğunu belirten Okur, "Oğlumun başaramadıklarımı başarmasını istedim. Motosikletle ilgili bir azim ve sevgi var" değerlendirmesini yaptı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.