Balkan Kürek Şampiyonası Edirne'de Başlıyor

Balkan Kürek Şampiyonası, Edirne'de 8 ülkeden 300 sporcu ile düzenlenecek, uluslararası rekabet için hazır.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 15:07
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 15:11
Balkan Kürek Şampiyonası Edirne'de Başlıyor

Balkan Kürek Şampiyonası Edirne'de Başlıyor

Balkan Kürek Şampiyonası, 14-15 Eylül tarihlerinde Edirne'de gerçekleştirilecek. Organizasyona katılacak olan 300'e yakın sporcu, Meriç Nehri'ndeki parkurda yarışacak.

Düzenleme Komitesinden Açıklama

Balkan Kürek Şampiyonası Düzenleme Komitesi Başkanı Nesim İba, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, etkinliğe katılacak sporcuların şimdiden Edirne'ye geldiklerini ve parkurdaki son hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

Tecrübeler ve Hedefler

İba, Türkiye'nin geçtiğimiz hafta 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'na ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, Balkan ülkelerinden gelen sporcularla birlikte güzel bir organizasyon gerçekleştireceklerini söyledi.

"Balkan ülkeleri Edirne'ye çok yakın, hepsi bizim komşumuz" diyen İba, gençlerin yarışa katılmasının ailelerin de etkinliğe ilgi göstermesini sağladığını ifade etti. Bu durumun Edirne'ye önemli bir ekonomik katkı sağlayacağını vurguladı.

Kürek Sporuna Verilen Destek

İba, Meriç Nehri'nde gelecekte dünya şampiyonası düzenleme hedefi için girişimlerde bulunduklarını da açıkladı. Ayrıca, Türkiye'nin dünya standartlarında bir parkura sahip olduğuna ve bu hedef doğrultusunda federasyonun ciddi çalışma yapacağına dikkat çekti.

İba, "Meriç parkuru dünya çapında bilinen bir parkur. Balkan Şampiyonası sayesinde bu parkurun tanınırlığı daha da artacak" ifadelerini kullandı.

Balkan Kürek Şampiyonası Düzenleme Komitesi Başkanı Nesim İba, 14-15 Eylül'de Meriç Nehri'ndeki...

Balkan Kürek Şampiyonası Düzenleme Komitesi Başkanı Nesim İba, 14-15 Eylül'de Meriç Nehri'ndeki parkurda düzenlenecek organizasyon öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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