Sakaryaspor 1-0 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü | Trendyol 1. Lig 11. Hafta

Trendyol 1. Lig 11. haftasında Sakaryaspor, sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 25.10.2025 22:06
Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 22:29
Trendyol 1. Lig | 11. Hafta

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Sakaryaspor, sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti.

Karşılaşma baştan sona çekişmeli geçti; her iki ekip de gol arayışındaydı ancak maçın kaderini Sakaryaspor'un organizasyonu belirledi. Ev sahibi ekip zaman zaman baskı kursa da karşılaşma tek gollü skorla tamamlandı.

Maçla ilgili detaylı istatistikler, oyuncu performansları ve maç sonrası açıklamalar ilerleyen saatlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Sakaryaspor ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda karşılaştı. Sakaryaspor oyuncusu Wissam Ben Yedder (sol 2) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

