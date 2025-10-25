Sakaryaspor 1-0 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü

Trendyol 1. Lig | 11. Hafta

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Sakaryaspor, sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti.

Karşılaşma baştan sona çekişmeli geçti; her iki ekip de gol arayışındaydı ancak maçın kaderini Sakaryaspor'un organizasyonu belirledi. Ev sahibi ekip zaman zaman baskı kursa da karşılaşma tek gollü skorla tamamlandı.

Maçla ilgili detaylı istatistikler, oyuncu performansları ve maç sonrası açıklamalar ilerleyen saatlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Sakaryaspor ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda karşılaştı. Sakaryaspor oyuncusu Wissam Ben Yedder (sol 2) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.