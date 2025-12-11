Geleceğin Spor Yöneticileri İzmir’den Yetişecek: İEÜ ve Göztepe’den Ulusal Sertifika Programı

Geleceğin Spor Yöneticileri İzmir’den Yetişecek

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), Türkiye’de sporun gelişimine katkı sağlamak ve profesyonel yönetici yetiştirmek amacıyla yeni bir adım attı. Göztepe Spor Kulübü desteğiyle hayata geçirilen Spor Yöneticiliği Sertifika Programı, ülke geneline ulaşacak çevrim içi bir eğitim olarak tasarlandı.

Programın kapsamı ve başvuru

Programda 30 usta isim tarafından, 9 ayrı modül şeklinde dersler verilecek. Kulüp yönetimi, pazarlama, iletişim ve taraftar etkileşimi gibi farklı alanlara odaklanan içeriklerle katılımcıların mesleki yetkinlikleri güçlendirilecek. Eğitimler çevrim içi olarak düzenlenecek olup başvurular, İEÜ’nün web sitesi üzerinden 30 Aralık 2025 tarihine kadar yapılabilecek.

Modüller

Program; ‘Modern Spor Ekonomisine Giriş’, ‘Spor Ekosistemi’, ‘İçeriden Yönetmek’, ‘Sporun Ekonomisi’, ‘Spor ve Medya’, ‘Sporda Mevzuat ve Yönetişim’, ‘Spor Teknolojisi ve Girişimcilik’, ‘Sporcu Kariyeri ve Marka Yönetimi’ ile ‘Taraftar 4.0’ modüllerinden oluşuyor.

Gerçek maç deneyimi

Eğitimlerin sonunda katılımcıların öğrendiklerini uygulamalı olarak görmesi amacıyla, Göztepe’nin Süper Lig’de oynayacağı bir maça saha ziyareti düzenlenecek. Katılımcılar maç günü operasyonunun tüm aşamalarını yerinde gözlemleyip, uygulama yapma fırsatı bulacak.

Yetkililerin değerlendirmeleri

Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu (Önceki Dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili) İzmir’e hem tesis hem sportif organizasyonlar anlamında önem verdiklerini vurgulayarak şunları söyledi: "Çağımızın spora olan yaklaşımı; saha içi performansın, saha dışı yönetim kabiliyetleriyle birlikte yürütülmesini gerekli kılıyor. Sporun sürdürülebilir bir yapıya kavuşması ancak; pazarlama, iletişim, sponsorluk ve tüm kurumsal bileşenlerin, saha içi organizasyonu desteklemesiyle mümkün." Dr. Kasapoğlu, programın insan kaynakları açısından ülke sporuna önemli katkı sağlayacağını belirtti ve katılımcılara başarı diledi.

Mahmut Özgener (İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı) programın Türkiye’de sporun kurumsallaşması ve sürdürülebilir başarı kültürünün güçlenmesi açısından büyük önem taşıdığını söyledi: "Spor ekosistemi her geçen gün daha profesyonel bir yapıya evriliyor. Kulüplerimizin ve spor kurumlarımızın güçlü bir gelecek kurabilmesi için alana hâkim, güncel yaklaşımları takip eden, etik değerlerle yönetebilen profesyonellere ihtiyaç var." Özgener, programın sektöre nitelikli insan kaynağı kazandıracağına inandığını ifade etti.

Mehmet Sepil (Göztepe Spor Kulübü Onursal Başkanı) ise Göztepe’nin saha dışı alanda da örnek olmayı hedeflediğini belirterek: "Sporun gelişimi; doğru yönetim anlayışı ve sürdürülebilir bir vizyonla mümkün olur. Bu programın İzmir’den doğması bizler için ayrıca gurur verici." Sepil, maç günü operasyonlarının yerinde görülmesinin programın özel yanlarından biri olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu (İEÜ Rektörü) programın mikro-yeterlilikler üzerine kurgulandığını ve akademik bilgiyi uygulamayla güçlendirmeyi hedeflediğini söyleyerek, çevrim içi eğitimlerin güncel örnekler ve pratik yaklaşımlarla bilgiyi uygulamaya dönüştüreceğini belirtti.

İzmir’in spor tarihindeki yeri, programın start aldığı kent olarak önemini artırırken, sertifika programı Türkiye genelinde spor yöneticiliğinin profesyonelleşmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANI MAHMUT ÖZGENER