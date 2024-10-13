Balkan Motosiklet Birliği Avrupa Pist Şampiyonası'nda Türk Başarısı

Balkan Motosiklet Birliği Avrupa Pist Şampiyonası Final Yarışları

2024 yılı Balkan Motosiklet Birliği Avrupa Pist Şampiyonası'nın final yarışları, Yunanistan'da gerçekleştirildi. Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun duyurusuna göre, Serez Pisti'nde düzenlenen etkinlikte başarılı Türk motosikletçileri dikkat çekti.

Şampiyonalar ve Dereceler

Hüseyin Karakaya, F600 sınıfında elde ettiği başarı ile 2024 yılını şampiyon olarak tamamladı. Fatih Demircan ise CF Moto sınıfında kürsünün zirvesine çıkarak aynı başarıyı gösterdi. Geçtiğimiz sezonun diğer önemli isimlerinden Mert Konuk, SSP300 sınıfında ikinci, Altuğ İnan ise F1000 sınıfında üçüncü olarak sezonu tamamladı.

Kerem Uçar ve Cafer Çömlek’in Başarıları

Kerem Uçar, F600 sınıfındaki müsabakalarda sergilediği performansla dikkat çekti; ilk yarışı üçüncü olarak tamamlarken, ikinci yarışı başarıyla birinci sırada bitirdi. Ayrıca, aynı sınıfta yer alan Cafer Çömlek de Yunanistan'da üçüncülük kazanarak önemli bir başarı elde etti.