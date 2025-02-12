Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'nin Milli Takımı Belli Oldu

Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'na Katılacak Milli Sporcular Açıklandı

Sırbistan'da düzenlenecek Balkan Salon Atletizm Şampiyonası için milli sporcular belirlendi. Türkiye Atletizm Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, organizasyon 15 Şubat'ta başkent Belgrad'da gerçekleştirilecek.

Türkiye'yi Temsil Edecek Sporcular

Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda yarışacak sporcuların listesi ise şu şekilde:

60 metre: Simay Özçiftçi, Ertan Özkan, Mustafa Kemal Ay

Simay Özçiftçi, Ertan Özkan, Mustafa Kemal Ay 400 metre: Eda Nur Tulum, Sıla Koloğlu, İlyas Çanakçı, Berke Akçam

Eda Nur Tulum, Sıla Koloğlu, İlyas Çanakçı, Berke Akçam 800 metre: Elif Beyza Kökçüoğlu, Ömer Faruk Bozdağ, Mevlüt Aras

Elif Beyza Kökçüoğlu, Ömer Faruk Bozdağ, Mevlüt Aras 1500 metre: Tuğba Toptaş, İbrahim Erata

Tuğba Toptaş, İbrahim Erata 3000 metre: Bahar Yıldırım, Derya Kunur, Salih Teksöz

Bahar Yıldırım, Derya Kunur, Salih Teksöz 60 metre engelli: Yaren Yıldırım, Elif Ilgaz, Mikdat Sevler, Ayetullah Demir

Yaren Yıldırım, Elif Ilgaz, Mikdat Sevler, Ayetullah Demir Yüksek atlama: Buse Savaşkan, Berra Aygün, Enes Talha Şenses

Buse Savaşkan, Berra Aygün, Enes Talha Şenses Sırıkla atlama: Buse Arıkazan, Erdem Tilki

Buse Arıkazan, Erdem Tilki Uzun atlama: Ecem Çalağan, Batuhan Çakır

Ecem Çalağan, Batuhan Çakır Üç adım atlama: Kadriye Dilek, Sedef Çevik, Can Özüpek

Kadriye Dilek, Sedef Çevik, Can Özüpek Gülle atma: Aysel Yılmaz, Ali Peker

Aysel Yılmaz, Ali Peker 4x400 metre: Sıla Koloğlu, Elif Polat, Elif Ilgaz, Eda Nur Tulum, Simay Özçiftçi, Berke Akçam, İsmail Nezir, Eren Keser, İlyas Çanakçı

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ'dan Açıklama

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nın 2025 Avrupa Salon Şampiyonası'nın provası olacağını ifade etti. Kadroda, Avrupa Salon Şampiyonası'na hazırlanan sporcular ile birlikte ilk defa A Milli Takım'da yer alacak genç atletlerin de bulunduğuna dikkat çeken Karadağ, "Bu genç sporcularımızın abi ve ablalarıyla birlikte ellerinden geleni yapacaklarına ve kürsüye çıkacaklarına inancımız tam. İnşallah piste çıkan tüm sporcu kardeşlerimiz kürsüde yerlerini alacak ve geçen hafta sonu 20 yaş altı takımımızla elde etmiş olduğumuz başarıyı büyükler kategorisinde de devam ettirecek," şeklinde konuştu.

Sırbistan'da düzenlenecek Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'na katılacak milli sporcular belli oldu. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, Balkan Atletizm Şampiyonası'nın, 2025 Avrupa Salon Şampiyonası'nın provası olacağını belirtti.