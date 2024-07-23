Balkan Şampiyonası: 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımımız Sırbistan'ı Yendi

Balkan Şampiyonası'nda Başarı

Türkiye'nin 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Arnavutluk'ta gerçekleşen Balkan Şampiyonası'nın dördüncü maçında Sırbistan'ı 3-1'lik skorla mağlup etti.

Setler ve Sonuç

Milliler, karşılaşmayı 22-25, 25-17, 25-22 ve 25-20'lik setlerle kazandı. Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan alınan bilgilere göre, bu galibiyetle birlikte Türkiye, turnuvada dörtte dört yaparak 12 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

Sonraki Maç

Milliler, şampiyonada beşinci maçlarında yarın, Türkiye Saati ile 16.00'da Kuzey Makedonya ile mücadele edecek.