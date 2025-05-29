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Balkan Şampiyonluğu Hedefleyen Sueda Nil Çalışkan, Karateye 4 Yaşında Başladı

Gaziantep'te karateye 4 yaşında başlayan Sueda Nil Çalışkan, Balkan Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

Yayın Tarihi: 29.05.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 29.05.2025 12:11
Balkan Şampiyonluğu Hedefleyen Sueda Nil Çalışkan, Karateye 4 Yaşında Başladı

Karateye Film Aşkıyla Başladı

Gaziantep'te, 4 yaşında karateye başlaması, Sueda Nil Çalışkan'ın ilhamını izlediği karate filmlerinde bulduğu bir tutku sonucu gerçekleşti. 11 yaşındaki genç sporcu, şimdi Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası için geri sayıma geçti.

Başarılarına Başarı Ekliyor

Ali Küncülü Ortaokulu öğrencisi olan Çalışkan, geçen yıl İstanbul'da düzenlenen Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'nda ikincilik, ardından bu yıl Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası30 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında Karadağ'da düzenlenecek 29. Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

En Büyük Hayali Olimpiyat Şampiyonu Olmak

Çalışkan, şunları ifade etti: "Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'na hazırlandığımı ve Türk bayrağını dalgalandırmak istediğimi biliyorsunuz. Olimpiyat madalyası en büyük hayalim. Elde ettiğim tüm şampiyonluklar, Türk bayrağını dalgalandırdığım ve İstiklal Marşı'nı okuttuğum için beni gerçekten gururlandırıyor."

Disiplin ve Başarı

Sueda, günde üç saat antrenman yaptığını belirterek, bu sporun ona kendini savunmayı ve zor durumlarda pes etmemeyi öğrettiğini vurguladı. Karate sayesinde elde ettiği disiplinin derslerine de olumlu etkisi olduğunu dile getirdi.

Koçunun Açıklamaları

Çalışkan’ın antrenörü Abdulkadir Akkurt, öğrencisinin istikrarlı ve başarılı bir sporcu olduğunu ifade ederek, "Hiçbir antrenmanını kaçırmıyor. Ailesinin desteğiyle daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Geçen yıl Türkiye üçüncüsü, Balkan ikincisi oldu. Şimdi Türkiye şampiyonu. Hedefi Balkan şampiyonu olmak. Uzun vadede ise Avrupa, dünya şampiyonu olup olimpiyatlara katılmak istiyor," dedi.

Gaziantep'te, izlediği karate filmlerinden etkilenerek 4 yaşında bu spora başlayan Sueda Nil...

Gaziantep'te, izlediği karate filmlerinden etkilenerek 4 yaşında bu spora başlayan Sueda Nil Çalışkan, Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor. Çalışkan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gaziantep'te, izlediği karate filmlerinden etkilenerek 4 yaşında bu spora başlayan Sueda Nil...

Gaziantep'te, izlediği karate filmlerinden etkilenerek 4 yaşında bu spora başlayan Sueda Nil Çalışkan, Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor. Çalışkan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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